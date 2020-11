Uno degli argomenti che maggiormente tiene banco quando si parla di Elisabetta Gregoraci è la storia del contratto con l’ex marito Flavio Briatore. Lo aveva rivelato per la prima volta ne 2019 Alfonso Signorini, che ora conduce il Grande Fratello Vip, ospite di Piero Chiambretti a #CR4 – La repubblica delle donne. “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore – disse il direttore di Chi -. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime”.

La stessa Elisabetta all’interno della casa ha fatto un’ammissione parlando all’interno della casa con Giulia Salemi. Quest’ultima ha provato ad incalzare la show girl: “Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture di *alle, oppure…”. Elisabetta risponde in maniera criptica “Cambiamo domanda”, ma poi spiega: “Mi hai mai visto con qualcuno? Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni, ma è finita malissimo quindi figurati….”. E aggiunge, con Giulia Salemi in silenzio: “È abbastanza possessivo F. B. Sono sua…per lui….”. (Continua dopo la foto)















Una storia destinata ad avere altri capitoli, come quello che riguarda le rivelazioni di Roberto Alessi. Il giornalista, nella sua rubrica su Libero, ha ammesso di avere molte perplessità su Elisabetta Gregoraci e a proposito del contratto ha sentenziato: “So per certo che questa è una balla bella e buona. Credetemi sulla parola: nessun contratto”. (Continua dopo la foto)















Tuttavia Alessi non parla solo del contratto. Il gossip su Elisabetta Gregoraci riguarda anche un fidanzato che avrebbe al di fuori della casa. “Ormai sono arrivato a quota sette”, ironizza Roberto Alessi. Molti sono stati i nomi accostati all’ex moglie di Briatore, ma quello maggiormente plausibile è Stefano Coletti, pilota automobilistico. (Continua dopo la foto)









Alessi di una cosa è sicuro: “A Montecarlo il nome di Eli viene legato a quello di Stefano. Lui, da signore, tace”. “Un mio amico monegasco mi ha mandato una foto su Whatsapp – racconta ancora Roberto Alessi – e mi allega la foto di un Porsche”. Insomma ad incastrare la Gregoraci sarebbe proprio tale macchina di Coletti, che porta la targa con le iniziali di Elisabetta e la sua data di nascita.

