“Pensavo di aver finito…”. Carolyn Smith, compleanno in ospedale

Il giudice e coreografo di ‘Ballando con le stelle’, Carolyn Smith, ha annunciato un po’ di tempo fa, precisamente lo scorso mese di settembre, di non aver ancora superato del tutto le sue problematiche fisiche. Nonostante si sia sottoposta per cinque anni alla chemioterapia ed abbia avuto cinque operazioni al seno, la terapia non è ancora terminata: “Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane. Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente”.

La ballerina aveva aggiunto: “Anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali”. Oggi, 16 novembre, per lei è una giornata davvero speciale. Infatti, compie 60 anni ed ha deciso di ringraziare tutti in questo giorno particolare. Il video però lo ha dovuto girare proprio dall’interno di un ospedale, dove si è dovuta recare in queste ore. Carolyn ha spiegato nei dettagli il perché di questa sua presenza al nosocomio. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto)















Il video è stato fatto dall’ospedale ‘Sant’Andrea’ della capitale Roma. La Smith si trovava nel reparto di oncologia e nella mattinata odierna si è sottoposta ad alcune cure contro il tumore che la affligge da tanto tempo. Questo quanto riferito dalla protagonista del programma di Milly Carlucci: “Buongiorno a tutti. Grazie per i messaggi di auguri per il mio compleanno. Poco per volta cerco di rispondere ad ognuno di voi. Diciamo che ho tempo oggi durante Spa Day (chemioterapia biologica TDM1)”. (Continua dopo la foto)















Carolyn Smith ha poi aggiunto ancora: “Dopo 560 chilometri da Roma a Padova. Ma voglio a tutti i costi tornare a casa per festeggiare il mio compleanno in famiglia. Questo è un mio bisogno ed una necessità, voglio stare vicino alle persone che amo di più. Un abbraccio a tutti voi per l’energia e l’amore che mi mandate. P.S.: un abbraccio ai medici e agli infermieri del reparto oncologico dell’ospedale IDI e Sant’Andrea”. Numerosissimi i messaggi di auguri inviati dai follower. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Moltissimi i vip che le hanno lasciato un pensiero dolce. Mara Venier ha scritto: “Tanti auguri” con un cuore, Daniela Ferolla: “Auguri guerriera meravigliosa”, Patrizia Pellegrino: “Mille auguri dolce e bella guerriera”. Ma altri fan del giudice di ‘Ballando con le stelle’ hanno postato: “Buon compleanno”, “Auguri stupenda Carolyn, sei una forza”, “Auguroni per tutto splendida donna”.

“Cosa fa alle donne…”. GF Vip, fuoco su Antonella Elia. La guerra tra loro due sembra solo all’inizio