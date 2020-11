Nato il 15 novembre del 1968 nella capitale Roma, ha dovuto fare i conti circa tre anni fa, nel 2017, con alcune accuse riguardanti presunte molestie sessuali ai danni di una decina di aspiranti attrici. Tre lo hanno querelato all’autorità giudiziaria per presunti abusi avvenuti nel 2014, nel 2015 e nel 2017. Ma nel 2018 ha potuto tirare un sospiro di sollievo perché la Procura capitolina ha archiviato il caso “perché il fatto non sussiste”. Ed ora lui sta vivendo un momento meraviglioso.

Stiamo parlando del regista Fausto Brizzi, che nella giornata del 14 novembre è convolato a nozze con la sua dolce metà Silvia Salis. Per lui si tratta del secondo matrimonio. L’uomo ha voluto nuovamente rivivere una delle cose più belle della vita, ovvero unirsi appunto in matrimonio. La donna, che ha 35 anni ed è quindi più giovane del 51enne scrittore, è una campionessa di lancio col martello ed è originaria della città di Genova. Il sì è avvenuto nel rispetto delle norme anti-Covid. (Continua dopo la foto)















Durante le nozze, celebratesi al Campidoglio e precisamente nella Sala Rossa, sono state indossate le mascherine anche dagli sposi per prevenire il contagio da coronavirus. In veste di madrina è stata scelta l’attrice Chiara Francini, che ha dunque certificato il matrimonio. Per quanto riguarda invece i testimoni di Brizzi, sono stati prescelti l’aiuto regista Sole Tonnini e la montatrice Luciana Pandolfelli. Per la sposa sono stati presenti l’atleta Federico Apolloni e il dentista Gabriele Dellacasa. (Continua dopo la foto)















Una cerimonia che è stata dunque per pochissimi intimi, ma che ha permesso loro di godersela appieno nonostante le difficoltà del momento. Fausto Brizzi era stato precedentemente sposato con l’attrice originaria di Firenze, Claudia Zanella. Con lei aveva lavorato nel film ‘Pazze di me’. In seguito, il 28 febbraio del 2016 era venuta alla luce la loro prima figlia, chiamata Penelope Nina. Poi era sopraggiunta la separazione. E adesso per lui è tempo di pensare a questa nuova vita. (Continua dopo la foto)









Fausto Brizzi, per quanto concerne i suoi impegni politici, ha preso parte a diversi appuntamenti che Matteo Renzi aveva organizzato alla Stazione Leopolda di Firenze. Ha firmato i filmati promozionali del 2011, del 2012 e del 2013 ed era anche intervenuto sul palco. Il suo ultimo film in qualità di regista è di quest’anno e si intitola ‘La mia banda suona il pop’.

Vi ricordate di Sebastian Melo, il ballerino di ‘Amici’? Oggi il suo look è stravolto