Ad ‘Amici’ è stato protagonista sia in veste di concorrente che di ballerino professionista, entusiasmando il pubblico da casa. Stiamo parlando del bellissimo e bravissimo Sebastian Melo, inconfondibile con i suoi capelli lunghi. Nato a Vigevano, un comune in provincia di Pavia, il 16 febbraio del 1999, ha avuto un’enorme passione nei confronti del ballo sin da quando era un bambino. Ha dovuto fare i conti con una perdita terribile, infatti il suo papà è deceduto quando lui era neonato.

Si è specializzato soprattutto nella danza classica, ma non ha tralasciato nemmeno altri generi come la break dance, il moderno e la danza aerobica. Inoltre, non ha soltanto avuto passione per il ballo, infatti ama anche moltissimo lo sport ed è un grande appassionato di pallacanestro. Dopo aver praticato basket per un po’ di tempo, si è concentrato esclusivamente sulla danza. Tre anni fa uno dei momenti più importanti della sua vita, quando ha preso parte al programma di Canale 5. (Continua dopo la foto)















Ha avuto anche la proposta di diventare ballerino professionista del talent show e successivamente è stato protagonista nella compagnia di ballo di Eleonora Abbagnato. Ha preso parte al musical ‘Magic Mike’, che ha riscosso un successo stellare. Il suo look con i capelli lunghi, a volte raccolti con il suo immancabile elastico, lo ha identificato per molto tempo. Oggi però lo troviamo in un modo completamente differente e per certi versi è irriconoscibile. Vediamo cosa ha fatto. (Continua dopo la foto)















Infatti, come si può evincere sbirciando il suo profilo Instagram, ha tagliato di netto i suoi capelli. Quindi, non solo non ha più i capelli lunghi, ma ha deciso di rasarli praticamente quasi a zero. Un cambiamento epocale per il ragazzo, che ha voluto dare questo tipo di svolta. Il suo commento “è successo” non fa comprendere perché abbia voluto rasarli. Presumibilmente, essendo ancora giovane, ha voluto provare qualcosa di diverso. E i risultati sono stati comunque buoni. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebastian Melo Taveira (@sebastianmelotaveira)

Tra i tanti commenti pubblicati dai fan di Sebastian Melo, questi sono stati i principali: “Dico solo che sto per piangere”, “Finalmente”, “Sei bellissimo”, “Fantastico”. Eppure c’è anche chi non ha gradito questa decisione: “Nooo, i capelli lunghi dove sono?”, “Sei bravissimo e bellissimo, però con i capelli lunghi avevi un punto in più”, “Con i capelli lunghi stavi molto meglio”.

