Principe Carlo, compleanno amarissimo. Lo sgarbo sotto gli occhi di tutti, proprio nel suo giorno

Auguri al principe Carlo, ma non da parte loro. Ebbene se a Palazzo Reale si festeggiano i 72 anni del secondogenito della regina Elisabetta, anche i social impazzano di messaggi da parte dei più fedeli seguaci della famiglia. Ma all’appello mancano proprio loro.

Una foto in bianco e nero e il profumo del tempo che passa, Il messaggio di auguri della regina viene accompagnato dalla foto che ritrae il principe di Galles da piccolo tra le braccia della mamma. Due anni sono trascorsi da quando la famiglia al completo ha festeggiato il principe, ma per i suoi 72 anni è tutto molto diverso.















Ma fonti molto vicine alla famiglia chiariscono che anche allora le tensioni in famiglia avevano già fatto raccogliere i primi frutti di un allontanamento anticipato. Infatti nella scandalosa biografia "Finding Freedom", tra i duchi di Chambridge e i duchi di Sussex c'erano già delle forti tensioni e questo al di là dei sorrisi e degli abbracci che dimostravano il contrario.















Se infatti Kate Middleton e William non si sono dimenticati di fargli gli auguri: "Auguriamo un buon compleanno a Sua Altezza Reale il Principe di Galles" magari correlando con tanto di videochiamata, per Meghan Markle e Harry non è andata cos. Il loro silenzio la dice lunga e sottolinea che ormai le loro posizioni sembrano essere inamovibili.









Sicuramente accanto al principe non mancherà l’amore della sua Camilla Parker Bowles. Nel frattempo il principe presto parteciperà alla cerimonia per il National Day of Mourning, celebrando l’amicizia tra Germania e Regno Unito iniziata dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Poi verrà il tempo di pensare alle questioni di famiglia.

