Katia Follesa ha perso 18 kg ma la sua “trasformazione” non è stata apprezzata da diversi follower che infatti, quando hanno notato il suo dimagrimento, hanno iniziato ad attaccarla pesantemente. La comica, indimenticabile quando a Zelig faceva il verso ai protagonisti di UeD insieme alla collega Valeria Graci, è molto popolare su Instagram ed è lì che ha letto nero su bianco commenti cattivissimi.

Addirittura è stata accusata di non essere più in grado di far ridere e di non essere più lei, diventando quindi bersaglio del cosiddetto body shaming. C’è rimasta ovviamente malissimo, ha confidato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha spiegato anche i motivi che l’hanno spinta a perdere peso. Motivi seri, di salute. (Continua dopo la foto)















“Andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male – ha spiegato Katia Follesa al Corriere – Sono tornata al peso che avevo all’inizio del mio lavoro e che considero il mio peso forma: 52 kg. La mia forma fisica è cambiata dopo la gravidanza, nel tempo sono arrivata a pesare anche 70 kg ma trovo veramente triste oltre che poco intelligente l’atteggiamento di queste persone che criticano l’aspetto fisico ‘al contrario’”. (Continua dopo la foto)















“Siccome non possono dire ‘fai schifo, stavi meglio prima’ allora ti dicono che da magra non fai più ridere come prima”, ha continuato Katia. Poi l’attrice e comica classe 1976 che dal 2006 è legata al comico Angelo Pisani da cui ha avuto la figlia Agata. ha rivelato di essere dimagrita 18 kg per motivi di salute. Soffre infatti di cardiomiopatia ipertrofica, una patologia congenita che ha ereditato dal padre che, nonostante nella maggior parte dei casi non abbia ripercussioni sulla quotidianità, potrebbe provocare aritmia e problemi cardiaci gravi.(Continua dopo la foto)











“Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute – ha svelato – I dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perché più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso, appunto. Altrimenti è come sovraccaricare ogni volta il mio cuore. Quindi, essendo alta 1,50, devo avere il peso che ho raggiunto ora per stare bene. Detto questo, sono sempre stata e resto dalla parte delle donne, non è cambiato nulla”.

