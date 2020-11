Luca Argentero è uno degli attori del momento. Con la serie Doc Nelle tue mani sta sbaragliando la concorrenza e lui si sta confermando un bravissimo attore. Luca si è fatto conoscere per aver partecipato al Grande Fratello 3 classificandosi al terzo posto. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia fu caratterizzata da una controversa storia con un’altra concorrente, Marianella.

L’attore è stato di recente ospite della trasmissione “I Lunatici” e ha raccontato delle sue aspirazioni da bambino: “Sognavo una carriera da sportivo, anche se a giocare a calcio sono una pippa. Sono un appassionato sciatore, un alpinista e un pessimo tennista. La mia carriera è naufragata alle primissime battute”. Il suo maestro di tennis gli consigliò di iscriversi all’università, quindi la partecipazione al Grande Fratello. (Continua dopo la foto)















Poi ha parlato del suo rapporto con la bellezza e di alcune strane richieste che gli arrivano da parte di ammiratrici via social. Non ha nascosto come l’aspetto fisico sia stato decisivo per la sua carriera: “Non so come funzioni nelle dinamiche femminili, nel mio caso è stato il 90% del motivo per cui mi hanno fatto fare questo lavoro, almeno all’inizio. Il protagonista di una commedia romantica deve fare innamorare la protagonista del film e di conseguenza le spettatrici”. Insomma ha fatto capire come l’avvenenza fisica sia stato un lasciapassare di non poco conto. (Continua dopo la foto)















Tra le richieste strambe che gli arrivano ci sarebbe la supplica di postare foto dei suoi piedi. “Non so se siano arrivate da uomini o da donne”, ha ammesso Luca. In realtà molte attrici e showgirl hanno rivelato di aver ricevuto messaggi in tal senso, e ora grazie al protagonista di “Doc – Nelle tue mani”, si viene a sapere che accade anche agli uomini del mondo dello spettacolo. Tuttavia non è passato inosservato un altro scatto che l’ex gieffino ha pubblicato sui social proprio dei piedi. (Continua dopo la foto)









Un primo piano non proprio magnifico, accompagnato dalla didascalia: “L’effetto delle api”. Quasi a voler far capire che il gonfiore delle dita fosse dovuto alle punture di insetto. Non sono mancati i commenti delle tante fan che hanno rimarcato il “difetto” dell’attore. C’è chi scrive “Nooooooo… ma vabbè ti perdono perché il resto è passabile”, chi con ironia commenta “A me piace ancora di più perché finalmente ha un difetto”. Poi ci sono altri che scrivono: “Fai bene a continuare a portare le scarpe”, oppure altre battute velenose come “Oddio, non mi piace più”, “Piedi orrendi” o “Rimettiamo le scarpe, dai”.

