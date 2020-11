Nicola e Gemma, colpo di scena! Il gesto del cavaliere davanti a tutti, ma fuori da UeD

Gemma e Nicola, da mesi la scena di Uomini e Donne. Una storia che va avanti da mesi, con Sirius, questo il nickname utilizzato dal giovane per corteggiare la dama torinese, capace fin da subito di conquistare l’attenzione degli spettatori. Un po’ per l’età, molto giovane, un po’ per l’eleganza con cui si è posto già dai primi giorni nonostante i soli 26 anni.

Tante le parole splendide rivolte a Gemma, che lasciavano presupporre quanto Nicola potesse tenere alla dama torinese, per un pubblico che ha sempre sperato che tra i due potesse davvero esistere una relazione d’amore indimenticabile e sicuramente sui generis. La differenza d’età sembrava, in questo, non essere un problema insormontabile. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma le cose, lo sappiamo ben, sono andate in modo diverso. La loro frequentazione si è interrotta e da allora anche toni civili. Ma nelle ultime ore, proprio da parte di Nicola è venuto spontaneo un gesto nei confronti della dama che ha lasciato tutti a bocca aperta. Da non crederci, eppure è tutto vero. Ecco cosa ha pensato di fare Sirius per Gemma Galgani. (Continua a leggere dopo la foto).















Come ben si sa, Nicola è prossimo a imbarcarsi e stare lontano per circa tre mesi. Questo il mestiere del corteggiatore, che prima di partire per l’Italia, ha reso pubbliche alcune storie dove per protagonista si vede proprio Gemma. Un vero colpo di scena. Nicola ha voluto dedicare a Gemma Galgani e al suo percorso a Uomini e Donne alcune immagini. (Continua a leggere dopo le foto).









Il ritmo dei ricordi, pensieri piacevoli che profumano di nostalgia e di rimpianto, forse? Questo non è chiaro, come nulla è stato aggiunto dall’ex cavaliere. Rimane però il fatto che con le immagini dell’ultimo ballo al centro dello studio, Nicola abbia voluto omaggiare la conoscenza con Gemma e così anche tutto il bagaglio di momenti indimenticabili trascorsi insieme. Cosa dirà la dama?

“Vai a giocare più in là!”. E ora la fidanzata di Enock si fa sentire