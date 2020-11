“Felicità”. Eros Ramazzotti come non l’abbiamo mai visto, la svolta dopo Marica Pellegrinelli

Si sono conosciuti nel 2009 sul palco dei Wind Music Awards. Lei, una modella bellissima, era la madrina della manifestazione, lui – cantante famosissimo – doveva essere premiato proprio da lei. Su quel palco è scattato il colpo di fulmine. Qualche anno dopo nasce la prima figlia, Raffaela Maria (che oggi ha otto anni), nel 2014 si sposano con rito civile a Palazzo Reale a Milano e nel 2015 nasce l’altro figlio Gabrio Tullio

Stiamo parlando della bellissima storia d'amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Si sono lasciati qualche tempo fa e da quel momento le loro vite sono cambiate. Eros e Marica non hanno mai svelato i motivi dietro la fine del loro matrimonio e hanno sempre protetto la loro privacy, scegliendo di rimanere uniti per amore dei figli.















Dopo tanti tour in giro per l'Italia e per il mondo, Eros sembra aver trovato la sua tranquillità nel bresciano e precisamente nelle zone della Franciacorta. Come si legge su Gossipetv, il cantante vive in quelle zone dove già aveva comprato casa con Marica Pellegrinelli. Ora la modella pare che si sia trasferita a Milano, ma i due continuano a mantenere buoni rapporti.















"Tra le vigne del Franciacorta Ramazzotti ha cambiato modo di vivere – scrive il portale – ponendo ancor più attenzione al suo rapporto con la natura e gli animali. Il verde che lo circonda in terra bresciana e il fatto di avere un maneggio a portata di mano lo hanno spinto ancor più ad apprezzare la tranquillità offerta dalla campagna".









Ramazzotti spesso spiega il suo pensiero sui social e di recente ha scritto “Più conosco l’uomo e più amo gli animali”. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros ha voluto dare una svolta green alla su vita e sembra anche essere deluso dal comportamento di alcune persone. In una recente intervista a Chi aveva detto: “Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”. Per quanto riguarda l’amore, al momento Eros è single e nulla sembra prefigurarsi all’orizzonte. Il suo unico pensiero è il legame particolare che ha stretto con il territorio in cui vive, la natura e gli animali.

