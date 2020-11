“Sono positiva anch’io”. Alena Seredova colpita dal Covid: “Ho i sintomi”

Il coronavirus non risparmia nessuno e anche numerosi personaggi famosi sono stati colpiti dalla malattia. Tra i tanti, ricordiamo Gerry Scotti, Carlo Conti, Paola Perego, Marco Carta e Ornella Vanoni. Una vip che sta attraversando un brutto momento è Iva Zanicchi, ricoverata in ospedale a Vimercate. Questo quanto riferito dalla donna nelle scorse ore: “Ho ancora la febbre e non mi lasciano andare. Una dimostrazione così grande di affetto non l’ho mai ricevuta, vi ringrazio tantissimo”.

Per poi aggiungere: “Sono un po’ delusa, non riesco a credere di avere la polmonite ancora. Tra due giorni vi rimando un messaggino perché voglio farvi vedere tutto lo staff ospedaliero”. Notizia di poco fa il contagio dell’ex modella Alena Seredova. La diretta interessata ha comunicato a tutti la positività al Covid-19 con un post su Instagram, corredato da una foto eloquente. Non si trova attualmente in buone condizioni di salute, come si può intuire dal suo sguardo e dalle sue parole. (Continua dopo la foto)















Attualmente si trova in isolamento domiciliare nella sua casa di Torino. Questo quanto ha postato l’ex di Gigi Buffon: “Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!”. In pochissimo tempo l’affetto dei suoi fan si è manifestato apertamente e l’hanno incoraggiata anche alcuni vip. (Continua dopo la foto)















Oltre 13.400 i like ottenuti. L’influencer ed ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli, le ha scritto: “Tesoro”, accompagnato da cinque cuori rossi. Veronica Ruggeri de Le Iene ha inserito dei cuori rossi ed un emoticon che le dà forza. Questi invece alcuni dei messaggi di fan comuni: “Mi dispiace tanto”, “Amore, forza e coraggio”, “Un abbraccio e auguri di pronta guarigione”, “Un immenso augurio Alena”, “Tieni duro, un grosso in bocca al lupo”, “Forza grande donna”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Meno di un mese fa, Alena Seredova aveva pubblicato alcuni scatti riguardanti i figli. David-Lee Buffon, il suo secondogenito nato dalla relazione con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, abbraccia la piccola Vivienne Charlotte che sbadiglia. E ancora una foto di Louis che tiene in braccio la sorellina. Tantissimi i commenti dei vip e non. Da Natasha Stefanenko alla ballerina Rossella Brescia.

