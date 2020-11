Antonella Clerici è protagonista ogni giorno con la sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’. Due giorni fa è esplosa di gioia per la vincita di una telespettatrice, infatti ha anche dato vita ad un post su Instagram: “Che bello! Oggi durante la diretta Daniela da Lissone (Monza Brianza) ha indovinato il numero esatto delle foglie del nostro bonsai: 2039! Il destino l’ha aiutata e si è aggiudicata un buono spesa di 5900 euro”. Di altro tenore il messaggio social odierno.

La conduttrice televisiva è molto attenta a ciò che succede anche al di fuori del piccolo schermo e c’è stata una storia di cronaca in particolare a colpirla profondamente. Un anno fa, all’inizio dunque del mese di novembre del 2019, ci fu una gravissima tragedia in Italia. A causa dell’esplosione di bombole di gas posizionate all’interno di una cascina situata a Gavi Ligure, tre vigili del fuoco persero la vita mentre erano intenti a lavorare. E su questa vicenda ha voluto dire la sua. (Continua dopo la foto)















Ha postato un articolo di giornale in cui c’è scritto: “Matteo, ucciso da una bomba di gas. Ma per il giudice fu un’imprudenza. Alessandria, la sentenza e l’ira della vedova. Protesta anche la Procura: incomprensibile”. E Antonella ha quindi attaccato questa decisione, scrivendo: “Che vergogna! Speriamo che presto sia fatta giustizia”, aggiungendo gli hashtag #vigilidelfuoco, #gaviligure. Numerose le persone che hanno commentato il suo post, esprimendo la stessa opinione. (Continua dopo la foto)















Tra coloro che hanno risposto spicca il commento di Raoul Bova: “Non è accettabile”. Utenti comuni hanno aggiunto: “L’Italia è piena di ingiustizie, poveri noi”, “Vergognoso”, “Vergognoso che ci sia una simile sentenza. I vigili del fuoco mettono a repentaglio la vita per salvarne altre perché fa parte del loro lavoro, quindi è inaccettabile”. Altri hanno scritto ancora: “Scandaloso, non c’è una coscienza”, “Ma è una cosa assurda”, “Non ci sono parole per un verdetto del genere”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Sulla vittoria della telespettatrice al suo programma Rai, la Clerici aveva anche commentato: “Mai come in questo periodo sono felice di aver fatto contenta una famiglia e volevo condividere questo attimo di gioia anche con tutti voi amici di Instagram. Continuate a giocare assieme a me durante la trasmissione”. E in tanti avevano manifestato il loro entusiasmo, tra cui l’attrice Sandra Milo.

