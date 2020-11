“E no!”. Emanuele Filiberto, la sua nuova vita è difficile da immaginare. Ed è subito polemica

Emanuele Filiberto di Savoia cambia vita. Il principe ha preso una decisione che scandisce una vera e propria svolta. Un’idea che Filiberto ‘eredita’ dalla sua antenata e che oggi è diventata una realtà concreta. Peccato per lo scivolone fatto sotto gli occhi di tutti. L’inaugurazione poteva essere un vero successo se il principe di Savoia non avesse peccato di superficialità.

Panni decisamente diversi da quelli a cui siamo abituati. Emanuele Filiberto di Savoia ha letteralmente sfilato per le strade di Los Angeles in vesti del tutto nuove. Un cambiamento drastico che sta già diventando notizia proprio in seguito all’errore compiuto dal principe stesso. Non può passare inosservato e infatti l’inaugurazione di Prince of Venice Restaurant ha sollevato le prime polemiche. (Continua a leggere dopo la foto).















Emanuele Filiberto alle prese con la sua prima attività nelle vesti di ristoratore. Così il suo ristorante italiano è già diventato di tendenza. Situato in uno dei quartieri Vip di Los Angeles, Westwood, il Prince of Venice si ispira alla Regina Margherita. Il piatto forte? La pizza, ovviamente, fatta assaggiare per le strade della città grazie a un carretto in pieno stile street food. (Continua a leggere dopo la foto).















L’inaugurazione avrebbe dato frutti migliori se il principe non avesse compiuto un errore. Le immagini sono state rese note su Novella 2000, dove però è stato fatto notare subito come pochi dei presenti indossassero le mascherine e rispettassero le misure di sicurezza anti-Covid. Persino Emanuele Filiberto di Savoia senza mascherina e nel bel mezzo di un assembramento. (Continua a leggere dopo le foto).









Una bella idea quella del Prince of Venice Restaurant, così chiamato in onore dell’italianità del principe, soprattutto rievocativo della città di Venezia, cioè la città più famosa insieme a Roma, ma non avendo rispettato le norme anti coronavirus, il principe si è così giocato una carta importante. Il locale non ha fatto in tempo ad aprire che già è stato travolto dalle polemiche.

