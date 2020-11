Da quando Elisabetta Gregoraci ha messo piede al GF Vip Flavio Briatore non è mai apparso al reality. Ciò nonostante il matrimonio ormai finito da tempo e il rapporto attuale tra la showgirl e conduttrice calabrese e l’imprenditore fanno parlare dal primo giorno. Le frecciatine, le frasi dette e non dette poi la lettera chiarificatrice di cui Eli ha saputo in diretta settimane fa. Non solo.

Si è molto vociferato del presunto contratto post matrimoniale stipulato tra i due e la Gregoraci, che nella Casa ha instaurato un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli, avrebbe confermato i rumor proprio qualche giorno fa, chiacchierando con Giulia Salemi. Erano in giardino quando la Salemi le ha chiesto senza troppi giri di parole come stanno le cose con Briatore: "Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture di palle, oppure…".















Al che la Gregoraci si è messa a ridere, evitando così di rispondere alla domanda. "Ok è una risata isterica, capisco", ha commentato allora Giulia. "Cambiamo domanda", ha replicato Eli, salvo poi iniziare a spiegare: "Sono 3 anni… (dalla separazione, ndr). Mi hai mai visto con qualcuno? Uno solo con cui sono stata fidanzata 2 anni, ma è finita malissimo quindi figurati… È abbastanza possessivo F. B. Sono sua…per lui.", ha detto evitando di pronunciare il nome per esteso.















Ora, dopo questa confessione di Elisabetta, la bomba sganciata dal settimanale Nuovo che tira in ballo di nuovo il suo ex marito. Secondo il magazine Briatore sarebbe arrabbiato per il comportamento della Gregoraci e non gradirebbe affatto il suo avvicinamento a Pierpaolo Pretelli. "Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, adesso è guerra", si legge su Nuovo.











“La conduttrice fa la ‘gattina’ al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e lui si sente tradito. […] Toppa vicinanza con Pierpaolo Pretelli e le confidenze sul loro passato di coppia su quello che c’è stato”. La stessa fonte in un’intervista rilasciata al magazine di Riccardo Signoretti ha aggiunto che Briatore sarebbe anche pronto a rimettere mano agli accordi presi durante la separazione. Se ne parlerà nella nuova diretta?

