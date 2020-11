“Ecco come la chiamiamo!”. Chiara Ferragni e Fedez, spunta un nome per la bimba. E in tanti storcono il naso

Va tutto bene nel pancino di Chiara Ferragni: la gravidanza va alla grande! Come oramai diciamo da tempo, in attesa di una bambina ed ovviamente la più grande incognita è il nome. Cresce la pancia di Chiara Ferragni, cresce l’attesa e la curiosità sul web sul come sarà, a chi somiglierà e su quanto Leone, il re di casa, sarà geloso della femminuccia più invidiata d’Italia. Giunta al quinto mese Chiara Ferragni appare radiosa e super coccolata dai bacini di Leo e di suo marito Fedez che non smette un attimo di vantarsi delle capacità e delle competenze di sua moglie.

Tra l’ironia al colpi di commenti su Instagram si fanno strada diverse ipotesi sul nome: da “Gazzella” a “Photoshoppina”, così i fan immaginano la baby girl. Ma il vero nome lo ha svelato il rapper Fedez che dice alla sua Chiara: “Come cresce la Gennara!”. Fa ridere, ma qualcuno ci crede davvero che si chiamerà davvero Gennara, la sorella di Leo? Accanto ad un leoncino starebbe bene una bella tigrotta… Nel frattempo la famiglia più fashion dello stivale si gode il calore familiare del lockdown tutti e tre sul divano di casa ascoltando la canzone d’amore di Jovanotti: A te. (Continua a leggere dopo la foto)















Nuovo design e tanto rosa nel nuovo ufficio di Chiara Ferragni a Milano. Il suo The Blonde Salad, nato nel 2009 come blog dedicato allo stile e ai viaggi e poi diventato anche una talent agency e magazine online, ha ormai bisogno di una sede più grande a Milano. (Continua a leggere dopo la foto)















Westwing, la piattaforma specializzata nella vendita di arredi per la casa casa, è uno dei partner del progetto e ci racconta in anteprima come è riuscito a dare nuova allure a un ambiente solitamente grigio e freddo. “Abbiamo inserito elementi che spaziassero dal marmo, all’oro, al rosa, tutti elementi distintivi sia di Westwing che di The Blonde Salad. (Continua a leggere dopo la foto)











Lo spazio vuole essere espressione di un ambiente di lavoro stimolante, anche grazie alla forta presenze della natura con piante e fiori, e allo stesso glamour con la scelta di arredi e complementi che strizzano l’occhio al passato.” descrivono da Westwing Italia.

