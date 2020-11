Sono giorni che non si parla d’altro che di aria di divorzio per Donald e Melania Trump. Dopo 16 anni di matrimonio e vari pettegolezzi su tensioni, amanti di lui e di lei, gesti di stizza in pubblico e chi più ne ha più ne metta, la voce bomba è arrivata da Omarosa Maigault Newman, attrice, personaggio televisivo e politica statunitense, che nel libro Unhinged racconta cosa accade nelle stanze private della Casa Bianca.

L’autrice dà per scontato che Melania sia pronta a tagliare la corda e, addirittura, starebbe “contando i minuti dall’uscita del marito dalla Casa Bianca per poter divorziare”. Pare inoltre che i due siano pronti a dirsi addio già a gennaio e forse, si è ipotizzato, è per questo che Melania frena i bollori del marito a restare alla Casa Bianca nonostante la proclamata vittoria di Joe Biden. (Continua dopo la foto)















“Il popolo americano merita elezioni eque. Ogni voto legale, non illegale, dovrebbe essere contato. Dobbiamo proteggere la nostra democrazia con totale trasparenza”: con queste parole la ex modella ha rotto il silenzio su Twitter. Un messaggio che a molti è parso tiepidino e neutro, non di particolare sostegno al marito. Ma le voci sul loro divorzio si rincorrono, per essere poi smentite dai fatti, da molto prima in realtà. (Continua dopo la foto)















Questa volta le ha scacciate l’ex amica intima di Melania, Stephanie Winston Wolkoff che, come riporta Rai News, ha dichiarato: “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra”. A pensar male si fa peccato, è sacrosanto, ma ora spuntano alcune foto a rilanciare il rumor. Foto scattate in occasione del Veterans Day, quando il presidente uscente ha reso omaggio ai veterani militari a stelle e strisce, visitando la tomba del Milite ignoto al cimitero nazionale di Arlington, Virginia. (Continua dopo la foto)











Ovviamente c’era anche Melania ma, sotto a una pioggia battente, non era a fianco al marito ma alle sue spalle. E non da sola: Si è presentata a braccetto con un militare, un giovane in divisa che l’ha accompagnata per tutta la visita. E le foto, ovviamente, hanno rilanciato il gossip: come mai era con un militare e a distanza di sicurezza da Donald? Nemmeno a dirlo, molti hanno pensato che quel gesto nascondesse un messaggio.

