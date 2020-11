Matilde Brandi è reduce dalla partecipazione al chiacchieratissimo GF Vip di Alfonso Signorini. Partecipazione piuttosto breve ma intensa e ora che è fuori dalla Casa la showgirl e ballerina si sfoga. È infatti tornata a puntare il dito contro alcune concorrenti come Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, con le quali non ha mai avuto un buon rapporto, e anche un’amica di vecchia data come Stefania Orlando.

In breve, essendo entrate tutte dopo di lei nella Casa, ad avviso di Matilde avrebbero fatto di tutto per farla fuori perché molto amata dal pubblico. Inoltre la Brandi non ha esitato a definire l’esperienza nel reality “crudele” perché proprio perché è stata se stessa è venuto fuori anche il suo lato meno bello, quello più aggressivo. Ma ha confessato anche altro in un’intervista al settimanale Nuovo. (Continua dopo la foto)















Al GF Vip Matilde Brandi aveva accennato il periodo no col compagno di una vita, Marco Costantini, con cui ora il rapporto è appeso a un filo. Crisi profonda tra lei e il papà di Sofia e Aurora, insieme da ben 17 anni benché non si siano mai sposati. La Brandi ha assicurato che Marco è un padre meraviglioso, molto presente per le sue ragazze, ma nella loro relazione ci sono ancora molte cose da chiarire. (Continua dopo la foto)















Alla rivista diretta la Brandi ha puntualizzato che la crisi è scoppiata circa un anno fa. La scorsa estate i contrasti sono aumentati e lui non ha gradito la sua partecipazione al reality. E infatti non è mai intervenuto. “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona – ha spiegato la soubrette -Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le mie figlie, però, resteranno con me”. (Continua dopo le foto)











Nella Casa Matilde non ha nascosto di soffrire molto per gli atteggiamenti freddi del suo compagno, mentre sul matrimonio mancato ha invece confidato: “Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto”.

GF Vip, la rivelazione hot di Elisabetta Gregoraci: “A me piace così”. Pierpaolo Pretelli ‘svenuto’

fbq('track', 'Gossip');