Il suo nome è tornato a galla nei giorni scorsi per un episodio molto discutibile. Angela Chianello, conosciuta da tutti come Angela da Mondello per la sua ormai celebre frase ‘Non ce n’è coviddi’ dell’estate scorsa, ha realizzato un video dance senza rispettare le misure di sicurezza anti-coronavirus. Il videoclip, girato sulla spiaggia insieme a un gruppo di ragazzi, tutti stretti senza mascherina, ha subito alimentato enormi polemiche. Angela vestita di paillettes canta e balla.

A causa del video Angela Chianello è stata convocata in commissariato a Mondello, dove è stata sentita dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo Borsellino. Insieme alla donna è stato sentito anche il suo agente e per i due è stata disposta una sanzione amministrativa prevista dalla legge anti Covid. Ma in queste ore ecco venir fuori una notizia bomba per la donna, che è riuscita a sottoscrivere un contratto con uno dei più famosi ex manager dei vip.















Angela ha firmato un contratto con Lele Mora e a testimonianza di tutto ciò ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in compagnia dell'uomo. Questo quanto scritto da lei: "Finalmente il grande giorno con mio zio Lele Mora". A proposito del suo video, si erano scagliati contro la donna in tantissimi e anche artisti del calibro di Ermal Meta. Questo il commento del sindaco di Palermo, Orlando: "La volgarità è tale che rischi di usare parole ancora più volgari del comportamento di questa signora".















Questo il commento di Mora: "La nostra Angela firma il contrattino con me di rappresentanza. Nella vita tutti hanno bisogno di un po' di visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche ad Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po' di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l'agente di Angela da Mondello, sono altre persone". Poi ha ammesso di aver contribuito al video incriminato.









Lele Mora ha concluso, dicendo: “Io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”. Un momento dunque molto importante per Angela da Mondello, che nonostante le durissime critiche nei suoi confronti non si è demoralizzata ed è pronta ancora a stupire migliaia e migliaia di suoi accaniti follower.

