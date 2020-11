Giulia Salemi è nuova nella Casa del GF Vip. “Nuova” si fa per dire, perché ha già partecipato a una passata edizione ma è entrata al reality di Canale 5 venerdì scorso insieme a Stefano Bettarini, poi squalificato per bestemmia. Si è subito trovata a suo agio Giulia, che conosceva già alcuni dei suoi nuovi coinquilini come Tommaso Zorzi.

Anche con Elisabetta Gregoraci è sembrata subito amica, tanto che è all’influencer e modella che nei giorni scorsi Eli ha confermato tra le righe il famoso contratto con Flavio Briatore. Erano in giardino a chiacchierare quando la Salemi le ha chiesto senza troppi giri di parole come stanno le cose con Briatore. “Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture di palle, oppure…”. Al che la Gregoraci si è messa a ridere, evitando così di rispondere alla domanda. (Continua dopo la foto)















“Ok è una risata isterica, capisco”, ha commentato allora Giulia. “Cambiamo domanda”, ha replicato Eli, salvo poi iniziare a spiegare: “Sono 3 anni…(dalla separazione, ndr). Mi hai mai visto con qualcuno? Uno solo con cui sono stata fidanzata 2 anni, ma è finita malissimo quindi figurati… È abbastanza possessivo F. B. Sono sua…per lui.”, ha detto evitando di pronunciare il nome per esteso. (Continua dopo la foto)















Dunque nella Casa Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci sembrano in sintonia, complici, amiche. Ma non sarebbe così, stando a quanto svela la rivista Chi nell’ultimo numero in edicola questa settimana: le due si fingerebbero ‘amiche’ nonostante nel loro passato ci siano tensioni importanti: “Nella Casa – si legge – Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall’inizio molto amichevoli. Ma che strano”. (Continua dopo le foto)











“E pensare che Elisabetta, 3 anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il suo rapporto con Giulia nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?”, conclude il magazine. Ora, che cosa ci facesse la Salemi nella villa di Briatore non è cosa nota, ma di certo c’è che le due ad oggi stanno fingendo serenità. Ad ogni modo, tutto sarebbe avvenuto quando Elisabetta era ancora sposata con il manager del Billionaire e quando Giulia non aveva ancora acquistato notorietà nel mondo dello spettacolo. Signorini indagherà nella prossima puntata del GF Vip?

“Str***, non lo devi fare!”. GF Vip, Patrizia De Blanck ‘nera’ con la coinquilina



fbq('track', 'Gossip');