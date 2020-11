Solitamente a Temptation Island le coppie o si rinsaldano o si lasciano definitivamente. Il reality delle tentazioni è stato creato proprio per mettere alla prova la forza e l’unione di una coppia. I tentatori cercano in tutti i modi di mettere in difficoltà i ragazzi e le ragazze: spesso ci riescono, in tanti altri casi no. Questa volta Temptation Island è stato “fatale” per due tentatori.

La storia è quella di Stefano Quartullo e Vanessa Piazza. Entrambi hanno partecipato al reality nelle vesti di tentatori. Stefano è stato il tentatore di Nadia Chahar, mentre Vanessa si è avvicinata ad Antonio Giungo, proprio il fidanzato di Nadia. Tuttavia Antonio e Vanessa sono riusciti a resistere. L’ultimo falò di confronto per loro è stato decisivo. Hanno capito che la loro relazione è forte e adesso vivono tranquillamente il loro amore. (Continua dopo la foto)















Questa volta il vento di Temptation Island ha trasportato Stefano Quartullo e Vanessa Piazza: da tentatori a fidanzati. Come riporta il sito IsaeChia, Stefano ha 30 anni ed è un istruttore di surf, Vanessa ha 30 anni ed è bar lady di professione. Tra loro la scintilla è scoccata appena finito il programma. Stefano ha raccontato che quando Vanessa ha iniziato a seguirlo su Instagram hanno cominciato a parlare molto del programma. Lui ha spiegato che con Vanessa è successo tutto un po’ per caso. Hanno iniziato a scriversi e hanno parlato di Nadia e Antonio. (Continua dopo la foto)















A questo punto si sono scambiati i numeri di telefono anche perché Stefano è di Roma, Vanessa è di Agrigento. Anche se non era semplice vedersi hanno iniziato a sentirsi di frequente anche molte ore al telefono: “Prima che chiudessero le regioni, vista la voglia di vederci, ho deciso di prendere un aereo e venirla a trovare visto che ho un hotel qui. Da quando ci siamo abbracciati all’aeroporto non ci siamo più divisi”, ha detto Stefano. (Continua dopo la foto)









Insomma questa volta Temptation Island è stato utile per i tentatori. Spesso sono loro che contribuiscono a separare definitivamente una coppia o – indirettamente – a rinsaldare un rapporto. E invece il programma è servito a costruire una relazione. L’amore è scoppiato davvero: merito di un reality.

