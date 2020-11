La bambina che vedete in questione è di una bellezza indescrivibile ed oggi lei è una delle artiste più amate ed apprezzate nel panorama musicale italiano. La sua voce è davvero inimitabile e le sue parole nei testi fanno emozionare migliaia di giovani e non solo. Il suo viso e i suoi meravigliosi occhi grandi danno indizi molto importanti, infatti sicuramente in molti avete già compreso di chi si tratta. Anche perché l’abbiamo vista moltissime volte in televisione, in un talent show.

Stiamo parlando dunque dell'ex concorrente di 'Amici' ed attuale cantante più che affermata, Annalisa Scarrone. Lei è nata in Liguria, nella città di Savona, e al programma condotto da Maria De Filippi si è classificata seconda, conquistando il premio della critica. In questi anni ha riscosso un enorme successo anche sui social, infatti sono migliaia i fan che seguono ogni minimo dettaglio della sua vita privata e professionale. Infatti, aspettano con ansia i suoi nuovi album e brani.















Oltre agli occhi, decisamente inconfondibili, anche il colore della chioma dei suoi capelli era impossibile da non riconoscere. Quando ha deciso di postare questo scatto sul social network Instagram, tutti sono impazziti letteralmente di gioia, riempiendola di centinaia e centinaia di commenti positivi, nonché di migliaia di like. Quella piccola creatura di strada ne ha fatta tantissima e oggi può ritenersi più che soddisfatta del percorso intrapreso, visti gli incredibili risultati. E ha scritto che "amava le camicie a quadri fin da quando era una crocchetta di patate".















Classe 1985, ha preso parte ad 'Amici' dieci anni fa, quindi nel 2010. In seguito a questa sua prima avventura televisiva, ha partecipato in più occasioni al Festival di Sanremo, riuscendo ad ottenere un nono posto nel 2013 con la canzone 'Scintille', un quarto posto con 'Il diluvio universale' nel 2016 e un'undicesima posizione con 'Il mondo prima di te' nel 2018. Innumerevoli i riconoscimenti avuti in questi anni e ce ne sono alcuni che spiccano più degli altri.









Ha conquistato un ‘MTV Europe Music Awards’, un ‘Wind Music Awards’, un ‘Premio Lunezia’, due ‘Premio Videoclip Italiano’, due ‘Velvet Awards’ e un ‘Premio Mia Martini’. Ha anche trionfato nella sesta edizione dell”International Song Contest: The Global Sound 2013′. Annalisa è vegetariana ed è grande sostenitrice dei diritti degli animali e anche di altre cause. L’ultimo suo album, uscito nel 2020, si intitola ‘Nuda’.

