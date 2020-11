Era stato Gerry Scotti stesso ad annunciare la positività al Coronavirus sui propri canali social mentre si trovava in isolamento domiciliare. Nella serata di ieri poi la diffusione della malaugurata notizia: Gerry Scotti si trova in terapia intensiva. Sono arrivate nelle ultime ore notizie riguardo le condizioni di salute del conduttore di Chi Vuol Essere Milionario e Caduta Libera.

TPI ha reso pubblica la notizia che Gerry stesse vivendo momenti davvero difficili: ricoverato in ospedale da circa dieci giorni, di cui gli ultimi vissuti in terapia intensiva. Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, Fanpage ha riportato le parole di Massimo Villa, ufficio stampa di Gerry Scotti: l’uomo vicino al presentatore tv ha dato un’altra versione. (Continua dopo le foto)















Massimo Villa, ufficio stampa del noto presentatore tv, Gerry Scotti, rassicura tutti ai microfoni di Fanpage. Villa ha smentito che il conduttore è stato in terapia intensiva. Ecco le sue parole: “Non è mai stato in terapia intensiva. È ancora ricoverato ma uscirà a breve, nei prossimi giorni. A grandi linee, ha avuto un decorso simile a quello di Carlo Conti. È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta ma non è mai stato a rischio. Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare”. Gerry Scotti ci ha fatto proprio preoccupare. (Continua dopo le foto)















“Per questo ha deciso di farsi ricoverare. Pensava di scamparla, poi però ha visto che la febbre – che non era un febbrone – senza Tachipirina tendeva a risalire e si è preoccupato. L’ho sentito mezz’ora fa, mi ha detto che i valori sono a posto, i medici sono contenti e lui anche. La febbre è sparita e i valori sono rientrati nei parametri. Dovrà fare il tampone per capire se è ancora positivo al Covid. Non sappiamo ancora quando tornerà al lavoro, meglio un giorno dopo che un giorno prima, per tutelare lui e quelli insieme ai quali lavora. Non siamo solo prudenti, di più”. A quanto pare Gerry Scotti non risulta in pericolo di vita.

