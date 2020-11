Belen Rodriguez, bellissima in ‘Low cost’ ma l’occhio cade proprio sul dettaglio super lusso (e introvabile)

Belén Rodriguez, riflettori ancora accesi su di lei. Grande maestra in fatto di stile, la splendida showgirl e conduttrice argentina propone un look autunnale adatto a tutti. Nonostante sia una grande intenditrice di alta moda, Belén mostra come riuscire a essere di tendenza anche senza scegliere le grandi firme. Non è certamente il caso suo, ma i suoi abiti griffati possono ammettere anche qualche altra alternativa.

Il segreto di Belén è quello di creare un 'mix' tra abiti firmati ma anche low-cost e ci riesce benissimo. Non è per nulla convenzionale e riesce a dare alcuni consigli molto utili per fare del guardaroba autunnale un vero 'scrigno dei tesori', originale e attento ai dettagli. Il completino in pelle è davvero glamour e adatto a ogni occasione.















Certamente l'argentina non ha bisogno di badare troppo alle spese, ma non per questo si tira indietro nel dimostrare che anche con meno, l'abbigliamento può diventare un momento di gioco divertente, fatto di abbinamenti unici e ricco di dettagli che riescono a fare la differenza, anche spendendo molto poco rispetto al previsto. Il completino in pelle firmato Zara sembra essere adatto per ogni tasca.















Consapevole di avere un seguito numerosissimo di fan, la Rodriguez non può che dare consigli utili in merito a make up e immagine. Il completino Zara è caratterizzato da una giacca avvitata con un unico bottone e un paio di pantaloni larghi in stile anni '90. L'argentina consiglia di abbinare un paio di stivaletti bassi. La ciliegina sulla torta è data, però, da u accessorio di 'lusso'.









Lo abbiamo detto più volte, Belén svela il suo segreto di bellezza in quanto a look, ovvero saper mixare la semplicità e il lusso, puntando sulla cura del dettaglio e su un risultato elegante ma mai ostentato. Al completino in pelle low-cost l’argentina ha deciso di abbinare una mascherina total black e, tenetevi forte, una lussuosa borsa rigida a righe in bianco e nero di Valentino. Il modello vintage appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2015-16 firmata da Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, quasi introvabile. Un pezzo unico su cui poter ‘osare’ un po’ di più.

