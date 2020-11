Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale. Il 28 ottobre scorso il presentatore toscano aveva annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Inizialmente asintomatico, poco dopo aveva iniziato ad accusare sintomi come febbre, dolori e tosse costringendolo al ricovero presso l’ospedale Careggi di Firenze dove si è sottoposto a tutte le cure del caso.

Uscita la notizia, Conti aveva subito scritto un nuovo messaggio su Instagram per rassicurare tutti: "Tranquilli! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri! Torno prestoooo! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi!!!!". Più tardi, nel corso della diretta di venerdì scorso, è anche intervenuto telefonicamente dall'ospedale mentre i giurati si alternavano tra il palco e la scrivania in cui si vota la performance dei concorrenti.















Dopo quella telefonata in diretta, a fornire gli aggiornamenti sul suo stato di salute è stata l'amica e collega Antonella Clerici nel corso del programma di Rai Uno 'È sempre mezzogiorno'. "Carlo sta meglio, ha bisogno di riposare", aveva detto la conduttrice in collegamento con Gabriele Cirilli, altro volto protagonista del programma musicale condotto dal presentatore toscano 59enne. Poi, nella serata di lunedì, la bella notizia.















Carlo Conti ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post nel quale si è mostrato in auto, con la mascherina sul volto provato, direzione casa: "Verso casa !!! Home sweet home. Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza!!!!! Ps state attentissimi !!!!". La pioggia di like e commenti tra cui fanno da padrone i "Finalmente!" ha presto invaso il post del conduttore.











Un ritorno a casa “dolcissimo”, vista l’accoglienza che la moglie gli ha riservato. “Torta di mele per festeggiare il ritorno a casa del mio amore!”, ha scritto Francesca Vaccaro a corredo della foto che mostra il bel gesto. Poi un commento sulla situazione che merita ancora tutta la prudenza del caso: “Ma l’isolamento continua e non ci si può abbracciare. Questa cosa distrugge … ma sta bene e questo è l’importante! Piano piano si vede la luce, ma rimane un vuoto dentro: che mondo stiamo vivendo?”.

