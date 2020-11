“È successo il giorno prima della sua morte”. Stefano D’Orazio, lo ha rivelato la sua ex fidanzata vip

La morte di Stefano D’Orazio ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e non solo. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella tarda serata di venerdì scorso, ha fatto sapere su Twitter l’amico Bobo Craxi. Poco dopo il messaggio di Roby Facchinetti: “Stefano ci ha lasciato! Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia”, le parole di Facchinetti.

L'ex batterista dei Pooh, 72 anni, era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma, dopo aver contratto il Covid: D'Orazio stava guarendo da una patologia, prima che il virus lo colpisse, ha spiegato poi la famiglia in una nota stampa.















Appena si è diffusa la triste notizia, molti amici vip hanno espresso il proprio cordoglio sui social. Come Barbara D'Urso, che era stata sua testimone di nozze, ed Emanuela Folliero, che per tutti è rimasta la ex fidanzata storica di Stefano D'Orazio anche se la loro storia è durata solo 2 anni e mezzo e finita circa 2 decenni fa.















"Ciao Stefano caro e prezioso amico mio – ha scritto su Instagram – La tua allegria, la tua ironia, la tua profonda sensibilità, la tua Titti, la tua Paola! E adesso come faremo! AMICI PER SEMPRE, è una promessa! Ma ci mancherai tantissimo". La conduttrice e l'ex batterista dei Pooh hanno sempre mantenuto un profondo legame di amicizia tanto che con la moglie di lui, Tiziana, nel tempo si è creata anche una certa complicità.











Intervistata dal Corriere della Sera, la Folliero ha raccontato di aver saputo “della sua morte da una telefonata di un amico, ma la cosa incredibile è stato il giorno prima”. “Stavo sistemando un armadio e ho trovato una scatoletta con dentro regalino del battesimo di mio figlio, tra cui una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto ‘ad Andrea, tuo Stefano’. Una catenina che non vedevo da 12 anni. Ho avuto un brivido. Pure mio marito che è super razionale è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina e l’abbiamo appesa in cucina. Certo è tutto così strano, che ancora non ci credo”, ha concluso.

