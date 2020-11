“Così siamo proprio gemelle!”. Silvia e Giulia Provvedi, cambio look! E ora è praticamente impossibile distinguerle

Le Donatella tornano al centro dell’attenzione e lo fanno in un nuovo look. Il cambiamento accendere i riflettori sulle gemelle Silvia e Giulia Provvedi ed è subito un successo. Le Donatella pubblicano il video a trasformazione compiuta. Adesso sarà davvero difficile riuscire a distinguerle. Ecco come si sono mostrate.

Le sorelle Provvedi non perdono occasione di mostrarsi sempre più affiatate, soprattutto negli ultimi tempi ovvero da quando mamma Silvia e la piccola Nicole hanno potuto contare senza alcun dubbio sul supporto della zia bionda. Ormai dicono addio insieme al passato e decidono di farlo anche passando dalla loro immagine. Nello specifico il cambiamento parte dalla loro acconciatura.















Infatti abbandonano insieme la fila centrale per accogliere un look ormai diventato una vera tendenza. La frangia netta e sbarazzina e capelli super lisci non possono che valorizzare le intense espressioni delle gemelle. Grazie al diverso colore di capelli sarà possibile distinguerle, ma se così non fosse stato, la somiglianza avrebbe fatto cadere tutti in errore.















Da sempre bionda Giulia, mentre luminosi colpi di luce color miele per Silvia. E a corredo del video in cui si mostrano decisamente soddisfatte scrivono in didascalia: "Ora siamo proprio gemelle". Non era mai accaduto fino ad ora che le due si mostrassero così tanto simili. Una volta approdate al mondo dello spettacolo hanno sempre scelto di valorizzare la propria identità passando anche dal look.









Un esempio? Silvia è stata sempre vista nel suo castano, a cui rimane sempre fedelissima ma che talvolta ravviva con colpi di sole dall’effetto sempre molto naturale. Per quanto riguarda Giulia, la gemella dal carattere decisamente più frizzante, ha osato poco di più, scegliendo un elegante ma esuberante biondo platino. E la frangetta sarà il primo dei tanti cambiamenti che hanno in vista?

