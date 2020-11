“Allora è vero…”. Andrea Damante, chi è e quanti anni ha la nuova fidanzata attrice

I rumors sono sempre più insistenti e a confermarli ci sono una serie di storie pubblicate su Instagram che lanciano più di qualche indizio. Andrea Damante avrebbe una nuova fiamma: sarebbe l’attrice 18enne Elisa Visari, già nota ai telespettatori italiani per aver preso parte ai film A casa tutti bene e Gli anni più belli. I due, ovviamente, non hanno commentato, ma il gossip a questo punto impazza.

Vale la pena riepilogare la situazione per capire come stanno le cose. Pare che Damante e la Visari abbiano raggiunto Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nella magnifica tenuta Moser in Trentino. E una serie di storie pubblicate su Instagram potrebbero “incastrarli”. Come si legge su Solodonna, Andrea Damante ha postato una serie di storie in cui si è mostrato intento a passare un pomeriggio all’aperto insieme a Moser e altri amici. Tra natura incontaminata e paesaggi da sogno, poi, il gruppo si è concesso una pausa in un ristorante del posto. (Continua dopo la foto)















Tuttavia taggando il luogo alcuni utenti hanno notato un particolare molto interessante. Infatti proprio nelle storie di Elisa Visari appare il nome dello stesso rifugio. Coincidenza che ha insospettito molti e ha fatto scatenare il gossip. I due si frequentano? Stanno insieme? Non ci sono conferme, ma gli indizi a favore di una liaison iniziano ad aumentare. (Continua dopo la foto)















Andrea Damante qualche settimana fa aveva confermato a Verissimo la fine della storia con Giulia De Lellis e la relazione nata tra lei e Carlo Gussalli Beretta (amico proprio del dj veronese). Damante ha ammesso i suoi errori ma anche la voglia di ricostruire come stavano facendo durante il lockdown. Tuttavia qualcosa si è rotto irrimediabilmente e ormai della storia con Giulia non restano che gli strascichi. (Continua dopo la foto)









Nell’intervista a Verissimo Andrea Damante ha ammesso che la storia con Giulia è cambiata in vacanza, a Forte dei Marmi: “Abbiamo preso una casa con un gruppo di amici, e lei lì è cambiata”. Poi ha rivelato di esserci rimasto molto male per il comportamento del suo amico Carlo Beretta: “Io e Carlo stavamo conoscendo un’amicizia importante – confessa – Ci sono rimasto male. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima”.

