Hanno formato una delle coppie più passionali all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quarta edizione. Poi qualcosa si è rotto e l’estate scorsa i due ex gieffini si sono separati. Ma adesso, secondo quanto riporta il settimanale d’attualità “Di più”, la fiamma dell’amore sembra di nuovo ardere. Stiamo parlando di Kikò Nalli ed Ambra Lombardo che, a quanto pare, sono ancora innamorati.

Del resto era stata proprio Ambra, che aveva deciso di rompere, ad ammettere che forse il rapporto con Kikò non era proprio irrecuperabile: "Se tu provassi a prendermi la mano non avrei la forza di ritrarla" aveva scritto la modella in una lettera all'ex. E poco dopo era arrivata la risposta, in una lettera pubblicata dal settimanale, dell'ex marito dell'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari: "Nella nostra storia ho sbagliato moltissimo e ora sono pronto a cambiare. Mi manchi come l'aria. Forse, amore mio, ti ho dato per scontata…".















Le parole di Kikò Nalli sembrano confermare che tra i due la relazione non sia affatto conclusa: "Cara Ambra, leggere le parole che mi hai scritto, tenere tra le mani la lettera che mi hai destinato mi ha lasciato senza fiato. È stata una emozione che mi ha portato fino alle lacrime, in viaggio con il pensiero fino al ricordo dei giorni in cui ci siamo innamorati". Poi arriva la risposta alla richiesta di Ambra: "Mi chiedi di 'riprovare a prenderti la mano'. Ambra, se tu me lo concedessi davvero, io quella mano non solamente la prenderei e la tirerei a me ma la stringerei con forza. La porterei al cuore. La bacerei come se fosse, e come è, la cosa più preziosa del mondo".















La lettera dell'hair stylist di Sabbaudia contiene anche diverse ammissioni di colpa: "Ho le mie colpe, colpe enormi che non ho intenzione di nascondere (…). Colpa della mia assenza e colpa di tutto quello che mi ha distratto. Forse, amore mio, ti ho dato per scontata. Ho pensato che avresti capito, che il tempo avrebbe sistemato le cose tra noi e anche dentro di me. E ho tirato troppo la corda". Poi la porta aperta: "Si può guardare avanti e migliorare, cambiare, lasciare che le possibilità di tornare a stare bene superino gli errori del passato. Ma questo sta a noi deciderlo".









Kikò sembra consapevole dei propri errori e vuole davvero ricominciare con Ambra: “Non sono mai scappato da te, sono qui a cercare di convincerti che sono stato e potrei tornare a essere la scelta giusta. La migliore che tu possa fare”. E la lettera si conclude con un invito: “Hai voglia di ripartire insieme con me?”. Ora toccherà ad Ambra rispondere.

