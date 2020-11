Non bastassero le liti e le discussioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, le polemiche arrivano da fuori. Stavolta a parlare è una persona che ha conosciuto bene Dayane Mello, finita nell’occhio del ciclone per aver usato un’espressione non proprio signorile nei confronti del nuovo arrivato Stefano Bettarini. Anzi due espressioni. Prima Dayane, appena saputo dell’arrivo nella casa di Bettarini, lo ha definito “un co**ione”. Poi, sempre riferendosi a Stefano la Mello l’aveva liquidato così: “Solo una sco*ata”.

Insomma i due non si sono lasciati benissimo e infatti appena si sono incontrati di nuovo sono iniziate le discussioni e gli insulti. Ora, però, ad accusare la modella brasiliana sono arrivate le parole della madre di Stefano Sala, suo ex compagno e padre di sua figlia Sofia. La notizia è riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia che racconta come l’ex suocera abbia riferito che Dayane Mello avrebbe effettuato delle lunghe videochiamate con Bettarini quando questi era inviato in Honduras. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo Parpiglia in queste videochiamate Bettarini sarebbe stato presentato ‘ufficialmente’ anche all’ex suocera. Tutto ciò prima che lei tradisse Bettarini con un giocatore di basket. Giornalettismo ha svelato che proprio l’ex suocera e madre di Stefano Sala ha chiamato Stefano Bettarini prima che entrasse nella casa del GF Vip. E gli ha fatto una richiesta precisa: “Stefano, smascherala. Lei si è approfittata di noi e poi ci ha sputtanato come se fossimo carne da macello. Ha sempre fatto i “Bip” comodi! È subdola, invidiosa e gelosa. Noi ci siamo conosciuti in quella famosa telefonata, scusami ma ho rabbia dentro”. (Continua a leggere dopo la foto)















Parole molto forti, ma, a quanto pare, la madre dell’ex compagno non è l’unica ad avere un pessimo giudizio su Dayane. Anche la fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, ha usato parole di fuoco nei confronti della Mello: “Dopo la prima puntata e l’ingresso di Stefano (Bettarini, ndr) ammetto che per le dichiarazioni di Dayane Mello, prima e dopo il suo ingresso, dandogli del ‘coglione’ ho provato, da donna, profonda delusione. E poi andare in confessionale e dire: ‘È stata una scopata’… Scioccante!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Non solo, Nicoletta ha ricordato come Dayane Mello sia anche una madre e dovrebbe mantenere un comportamento meno volgare e censurabile dentro la casa: “Dayane è una mamma e a casa ha una bimba. Grande caduta di stile, profondo sdegno”. A questo punto non resta che attendere la reazione della modella brasiliana che, conoscendone il carattere, non dovrebbe tardare ad arrivare.

