Alessia Mancini non ha mai perso la sua bellezza e più gli anni trascorrono e più lei sembra diventare sempre più affascinante. Il pubblico l’ha conosciuta per la prima volta nel mondo della televisione, grazie alla sua presenza a ‘Non è la Rai’. Poi è stata la volta di apparire a ‘Striscia la Notizia’ in veste di velina mora, successivamente ha lavorato come letterina a ‘Passaparola’. Inoltre, adesso non lavora solamente nell’ambito dello spettacolo e della tv, avendo iniziando una nuova esperienza.

Infatti, la moglie di Flavio Montrucchio è anche un’apprezzatissima wedding planner. Tornando ai giorni nostri, Alessia ha voluto dare una svolta al suo aspetto esteriore e ha pubblicato uno scatto su Instagram nella quale si è mostrata in versione diversa. Ha chiesto un parere ai suoi fan su questo nuovo look e, leggendo i vari commenti, sembra che quasi tutti abbiano apprezzato questo stravolgimento. Andiamo a vedere che tipo di novità ha proposto la bellissima donna. (Continua dopo la foto)















Il nuovo outfit è meraviglioso. La Manzini ha infatti detto definitivamente addio al castano scuro e alle lunghezze. Il suo sorriso a 32 denti ha incantato praticamente tutti e gli utenti sono impazziti di gioia. Davvero molto interessante questa istantanea, che ci permette di osservarla con la capigliatura schiarita. Infatti, ha preferito scegliere dei riflessi chiari che permettono di ammirare un castano chiaro con spruzzi di biondo. E in aggiunta c’è una frangetta fantastica, che le dona. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia Alessia ha chiesto: “Nuovo look, che ne dite?”, aggiungendo gli hashtag #diamociuntaglio e #oppureno?. Oltre a regalarle più di 16.800 mi piace, in tanti le hanno fatto una marea di complimenti. “Io amo la frangetta”, “Sempre gnocca sei”, “Sei bella sempre e comunque”, “Un viso come il tuo può permettersi qualsiasi taglio”. E a quel punto la conduttrice televisiva ha risposto: “Visto il riscontro positivo, direi che posso azzardare, grazie mille proprio a tutti”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Nuovo look… che ne dite? #diamociuntaglio #oppureno❓ Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial) in data: 7 Nov 2020 alle ore 5:54 PST

L’amore immenso tra lei e Flavio ha raggiunto l’importante traguardo dei 17 anni di matrimonio ed entrambi hanno voluto condividere questo giorno speciale coi rispettivi follower di Instagram il 12 ottobre scorso. Alessia Mancini ha voluto festeggiare con una foto che li ritrae insieme bellissimi e sorridenti: “Mano nella mano da 17 anni” e l’hasthag #amoredellamiavita la didascalia scelta dall’ex stellina di Non è la Rai.

