Il decesso di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh venuto a mancare a 72 anni a causa di alcune complicanze legate al coronavirus, ha scioccato tutto il mondo della musica. Milioni gli italiani che stanno piangendo la sua scomparsa. Francesco Facchinetti, figlio di Roby, ha scritto sui social: “Non smetto di piangere…grazie zio per la tua ultima canzone che hai regalato a papà e a Bergamo. Salutami Valerio”. Completamente disperata anche la conduttrice Barbara D’Urso.

La presentatrice Mediaset ha commentato: "Io per te ero Ursus e tu per me "Orazio… hai visto crescere i miei figli .. natali e natali passati insieme.. e non solo. .sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato.. mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti…che ti ama tanto.. ed ora come faremo? …. come?? Disperata. Punto". In queste ore è successo anche dell'altro, infatti Luciana Littizzetto ha commesso una gaffe incredibile.















Dopo aver appreso della morte del paroliere e scrittore, la donna ha voluto omaggiarlo con un post pubblicato sul social network Instagram. Peccato però che si è resa protagonista, ovviamente senza volerlo, di un errore pazzesco. Ha confuso colui che era deceduto, infatti nel suo messaggio aveva scritto: "Per te Dodi", accompagnato dalla presenza di tante margherite. Aveva quindi salutato per l'ultima volta Dodi Battaglia, che invece fortunatamente è in buone condizioni.















I follower della Littizzetto si sono immediatamente accorti dello sbaglio e gliel'hanno fatto notare. Infatti, tra i vari commenti ecco cosa è stato scritto dagli utenti: "Correzione", accompagnato da alcune emoticon che raffigurano le risate, "Ma che post aveva fatto?", "L'ha cancellato in fretta e furia". Nonostante ovviamente la velocità di Luciana a rimediare l'errore, i più attenti e meticolosi hanno subito fatto lo screen e il post sbagliato è diventato subito più che virale.









Per te Stefano.

Red Canzian ha ricordato così l’amico: “Sono devastato. Stefano mi era molto vicino, e io ero molto vicino a lui. Trovo assurdo quello che stiamo vivendo. La velocità è stata disarmante, la morte dolorosa e il covid ha reso tutto crudele, ci ha tolto la possibilità di stare con lui, di stargli vicino, di tenergli la mano. E’ un peggiorativo a un dolore già assurdo. E’ una malattia bastarda, che aggiunge crudeltà al dolore”.

