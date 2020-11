In questa foto da bambina il suo sguardo è già molto interessante e concentrato. E non sa ancora questa piccola creatura che un giorno sarà in grado di essere adorata da migliaia di fan. Stiamo parlando della bravissima cantante Emma Marrone, diventata una delle artiste più importanti nel panorama musicale italiano. Quest’anno ha già raggiunto i suoi dieci anni di carriera, iniziata durante il talent show ‘Amici’. Deve praticamente moltissimo infatti alla conduttrice Maria De Filippi.

La sua vita privata non è stata caratterizzata però solamente da momenti belli e spensierati, infatti ha dovuto fare i conti anche con delusioni sentimentali non di poco conto, come quella verificatasi con Stefano De Martino. Inoltre, ha dovuto combattere a lungo contro una brutta malattia che l’aveva preoccupata notevolmente. Poi fortunatamente ha superato quei bruttissimi periodo e adesso l’unica cosa che è presente sul suo volto è la felicità e un sorriso del tutto smagliante. (Continua dopo la foto)















Il biondo della sua chioma è ben visibile, anche se poi da grande è diventata un po’ più scura. Ha dovuto anche lottare da adulta contro i pesantissimi insulti degli hater, ma non si è mai scoraggiata. Nonostante sia anche una bellissima donna, non ha mai puntato su questo per farsi strada, mettendo in risalto esclusivamente le sue eccellenti doti musicali. Il suo carattere forte le ha permesso di raggiungere i risultati prefissati ed è sempre più adorata da tantissimi italiani. (Continua dopo la foto)















Durante un’esibizione a ‘X-Factor’, Emma non si è limitata al semplice commento sulla performance, in lacrime ha parlato con il cuore in difesa di Casa Di Lego e contro il bodyshaming: «Vorrei prestarti i miei occhi per farti vedere quanto è bello vedere una cosa così bella, non omologata a tutto quello che ci stanno propinando su instagram, twitter, tiktok tutta la me*da. Ti auguro di avere sempre la luce di vedere le mani giusti in quali stare. Ti auguro di finire sempre nelle mani giuste». (Continua dopo la foto)









Meno di un mese fa è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Oggi mentre si gode un pranzetto in tranquillità con una sua amica in un quartiere centrale di Roma. Poi, finito di mangiare, il “regalino” dei vigili urbani. Ahia: aveva lasciato il motorino sul marciapiede. “La povera Emma non ha scampo e il ricorso non servirebbe a nulla” – si è potuto leggere sulla rivista –.

