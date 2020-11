“E adesso come faremo?”. Emanuela Folliero devastata dal dolore, una morte che pesa come un macigno

Stefano D’Orazio, storico batterista e cantante dei Pooh, si è spento a 72 anni. A dare la notizia sono stati proprio i Pooh, la band di cui D’Orazio ha fatto parte da sempre. “Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti – si legge -, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Dodi, Red, Riccardo”.

Ad ucciderlo le complicanze derivanti dal coronavirus. Tra l'altro D'Orazio, che era anche paroliere e voce dei Pooh, aveva scritto la canzone dedicata alla città di Bergamo, duramente colpita soprattutto nella prima ondata del Covid-19. Loretta Goggi ne ha parlato in diretta durante 'Tale e Quale Show', manifestando tutta la sua tristezza per questa scomparsa.















Nelle ultime ore sono tantissimi i messaggi di affetto che ricordano lo storico batterista di Pooh. Come quello di Emanuela Folliero, che con D'Orazio ha vissuto una love story parecchi anni fa. Su Instagram ha scritto: "Ciao Stefano caro e prezioso amico mio. La tua allegria, la tua ironia, la tua profonda sensibilità, la tua Titti, la tua Paola! E adesso come faremo! AMICI PER SEMPRE, è una promessa! Ma ci mancherai tantissimo".















Non riesce a trattenere le lacrime Francesco Facchinetti, il figlio di Roby, che considerava Stefano come un parente stretto, uno zio per la precisione: ""Non smetto di piangere… – ha scritto in un post su Twitter – grazie zio per la tua ultima canzone che hai regalato a papà e a Bergamo. Salutami Valerio".









Stefano D’Orazio entrò a far parte dei Pooh nel 1971 dopo l’uscita dal gruppo di Valerio Negrini, segnando coì l’inizio di un sodalizio artistico durato per tutta la vita. Nel 2009 aveva deciso di lasciare i Pooh dopo un tour di ben 38 concerti e l’ultima canzone, Ancora una notte insieme, cantata a quattro voci. “Sono al capolinea – aveva scritto in una lettera -. Sto per scendere dalla grande astronave luminescente e fortunata che per tanti anni mi ha trasportato oltre le mie aspettative in una lunga avventura indimenticabile”.

