Giulia Salemi mai vista così. Via il trucco, al naturale la nuova inquilina del GF Vip è così

Giulia Salemi, ormai la notizia è ufficiale. L’influencer che ha fatto sempre molto discutere, dividendo in due il pubblico di follower si dice pronta a far parte della casa del Grande Fratello Vip. Ma nelle ultime ore, si è mostrata come mai vista fino ad ora. La sua bellezza è fuori dubbio ma questa volta colpisce e affonda tutti. Come non ammirarla?

Sul profilo social di Instagram spuntano delle foto inedite che mettono in bella vista la bellezza naturale della Salemi. La modella italo persiana non perde mai occasione di poter lasciare senza parole tutti i suoi follower, destando anche le invidie di tanti hater nascosti dietro l'angolo. Già concorrente della terza edizione del GF Vip, Giulia è pronta a riprendere in mano le redini del successo.















E se molti pensano che la sua bellezza non sia sempre del tutto farina del suo sacco, le foto mostrate di recente confutano questa supposizione. Infatti non solo è bellissima anche senza un velo di trucco, ma anche molto genuina nel suo modo di rispondere ai fan. L' ex compagna di Francesco Monte si mostra completamente al naturale.















Ma non solo questo. Una Giulia Salemi in un versione davvero casalinga, che appare non solo come la fascinosa donna che fa perdere la testa a molti, ma anche come una figlia amata dai genitori con cui ha sempre avuto un rapporto splendido. Un esempio? Si sa che con la madre Giulia sia solita condividere tutto, ma il padre lo avete mai visto?









Mamma Fariba non può che essere soddisfatta di una figlia che partendo da zero è riuscita a ritagliarsi sempre un posto in primo piano. E il padre, che è sempre più restio a mostrarsi in pubblico, inizia a comparire accanto a lei. La somiglianza non è messa in discussione. Stesso sguardo vispo, stesso sorriso. La bellezza, evidentemente, passa da molto altro ancora.

