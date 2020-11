Una bellissima notizia per la conduttrice televisiva Paola Perego. Ha trascorso giorni difficili, caratterizzati da momenti sicuramente non positivi, ma adesso può tirare un sospiro di sollievo e festeggiare alla grande. La donna è infatti riuscita a sconfiggere il coronavirus, come annunciato da lei stessa con un post pubblicato sul social network Instagram. Sicuramente può ritenersi molto fortunata, visto che non ha dovuto aspettare moltissimo per ricevere la news della sua negativizzazione.

Soltanto tre giorni fa aveva scritto: "Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus. Fortunatamente, seppure positiva io sono un soggetto cosiddetto asintomatico. Dopo i primi giorni, tuttavia, dei sintomi sono comparsi: dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia. Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente dal Covid e posso restare nella mia casa, ma nulla deve farci abbassare la guardia". Adesso invece il suo post è stato decisamente di altro tenore.















Ha deciso di farsi vedere in compagnia dell'amatissimo nipotino, che ha potuto finalmente riabbracciare. A corredo della foto, Paola ha riportato: "Il mio isolamento è finito oggi. Sono negativa e in questo abbraccio c'è l'essenza della mia felicità". La sua positività al nuovo coronavirus è dunque durata circa 10 giorni. Ora può finalmente ritornare ad uscire e a poter rivedere i suoi affetti più cari. E potrà anche rimettersi al lavoro per portare avanti la nuova esperienza professionale.















Proprio nella giornata di oggi, sabato 7 novembre, avrebbe dovuto iniziare a condurre 'Il Filo Rosso', una trasmissione che sarebbe andata in onda su Rai 2. Il suo contagio da Covid-19 ha ovviamente fatto rimandare tutto, ma adesso con la sua guarigione la macchina dei lavori potrà ripartire e i telespettatori potranno gustarsi molto presto il suo programma. Date ufficiali non ce ne sono, ma i vertici della televisione pubblica italiana comunicheranno tutto nei prossimi giorni.









Prima della sua piena guarigione, la Perego aveva riferito ai fan: “Ma nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva. Continuiamo a fare tutto quello che è necessario per preservare la nostra salute e quella degli altri. Torneranno i colori”. Ed è successo davvero.

