Francesco Chiofalo è in Turchia dove si è sottoposto ad un intervento estetico particolarmente invasivo. Era stato lo stesso ex concorrente di Temptation Island a rivelarlo su Instagram, anche se solo oggi ha mostrato il risultato. Nei giorni scorsi, infatti, ‘Lenticchio’ non aveva rivelato ulteriori dettagli sull’intervento chirurgico.

“Sono qui a Istanbul – aveva spiegato lui stesso ai follower – perché mi dovrò sottoporre a un intervento di chirurgia estetica al volto. Purtroppo è un intervento piuttosto invasivo, infatti avrò il volto sfigurato dopo l’operazione per parecchio tempo. Salutate la mia faccia perché non la rivedrete più così”. “Non voglio ancora entrare nello specifico su che tipo di operazione vado a fare, non perché non voglio dirlo, perché poi sarà piuttosto evidente dato che è sul volto, ma perché mi voglio operare in pace senza eccessive polemiche o gente che mi scrive con insulti e quant’altro. Tutto qui: lo vedrete”. (Continua a leggere dopo la foto)















E così è stato. In queste ore l’ex volto di Temptation Island ha mostrato il risultato dell’intervento chirurgico. “Ho fatto un trapianto di barba. Cavolo per ora non mi vedo migliorato. Quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica dovrebbe vedersi meglio e invece se mi guardo nello schermo mi viene un colpo. Quindi penso che vi stia venendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio”, ha detto in una Instagram story. (Continua a leggere dopo la foto)















“Era giusto che facessi vedere il volto a tutti perché non devo vergognarmi di nulla. – ha raccontato – Questa è una situazione provvisoria, anche se ho aspettato dei giorni, perché prima era troppo impressionante. Ora sto meglio rispetto a prima. Hanno preso i capelli da dietro e li hanno trapiantati sul volto. Volevo avere la barba da sempre e non l’avevo come gli altri. Vedevo che ce l’avevano tutti e la volevo anche io, era un mio desiderio. Me la sono fatta trapiantare chirurgicamente”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Stavo male perché non l’avevo. Io la voglio, come ce l’hanno tutti i maschi la voglio anche io. Sono contento di aver fatto questa cosa e vedere alla fine la mia bella barba folta”, ha concluso Francesco Chiofalo. Il video, come era prevedibile, è stato ricondiviso da pagine social seguitissime come Trash Italiano e Ghetto Trash dove gli utenti si sono scatenati.

