Continua ad aumentare sempre più il numero di personaggi famosi infettati dal coronavirus. Vi abbiamo riferito del contagio del noto giornalista sportivo Guido Meda, che non se l’è passata bene assieme a sua moglie. Infatti, hanno avuto sintomi evidenti della malattia. Nelle scorse ore è invece stata comunicata la notizia del ricovero in ospedale del conduttore Carlo Conti, visto che la sua situazione clinica era ormai non compatibile con il restare in isolamento domiciliare.

Poco fa ha comunicato la sua positività al Covid-19 anche il cantante Marco Carta, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Oltre a soffermarsi sulle sue attuali condizioni di salute, che non destano preoccupazioni, ha voluto anche lanciare un appello a tutti i suoi fan affinché siano rispettate tutte le regole per evitare il diffondersi della patologia. Ha comunque postato un'immagine di sé sorridente, a dimostrazione che sta reagendo bene a questo imprevisto.















L'artista ha scritto sul popolare social network: "Mentre mi state riempiendo di messaggi per l'uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid. Nulla di grave, sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva. Mi raccomando, state attenti, fate i bravi perché 'sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante)". Immediati i commenti pubblicati dai suoi follower, che gli hanno mostrato quanta più vicinanza possibile.















Oltre ad aver ottenuto più di 2.200 mi piace, ha avuto la possibilità di leggere questi messaggi di supporto: "Riprenditi presto", "Si tornerà più forti di prima", "Marco, tu sei forte e supererai anche questa", "Mi dispiace tantissimo, la vita è tutta una sfida, forza che siamo tutti con te", "Buona guarigione Marco, andrà tutto bene". Altri ancora hanno pubblicato: "Mannaggia, questo 2020 ha proprio rotto, forza!".









Guido Meda ha annunciato così la notizia della positività al nuovo coronavirus: “Ok, ho il Covid. Ma non mi ferma. Non mi ha fermato. Questo è stato un periodo brutto, con quattro familiari su cinque positivi; mal di testa, dolori dappertutto, tosse, ma soprattutto la preoccupazione per mia moglie che ha fatto una settimana piena senza schiodarsi da 38,5 di febbre”.

