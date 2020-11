Ennesimo personaggio famoso colpito dal coronavirus. La malattia del momento non ha dato tregua nemmeno al giornalista Guido Meda, che ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver contratto il Covid-19. Sta lavorando da remoto, infatti sta raccontando dalla sua abitazione il GP d’Europa di Valencia di motociclismo. Ha spiegato di aver preso in maniera forte il nuovo virus, visto che sia lui che la moglie hanno manifestato sintomi di una certa rilevanza. Ecco cosa ha detto.

"Ok, ho il Covid. Ma non mi ferma. Non mi ha fermato. Quindi, per cominciare, guidato a distanza dagli straordinari colleghi di Sky abbiamo fatto il modo di allestire questo impianto per commentare da casa. Il miracolo è che sono riuscito a seguire tutte le indicazioni per telefono e funziona. Questo è stato un periodo brutto, con quattro familiari su cinque positivi; mal di testa, dolori dappertutto, tosse, ma soprattutto la preoccupazione per mia moglie che ha fatto una settimana piena senza schiodarsi da 38,5 di febbre".















Poi Meda ha aggiunto: "Ora è demolita. Ora meglio, ma demolita. Sicuramente è stato importante, all'avanzare dei sintomi, che il medico mi abbia prescritto tempestivamente antibiotici, cortisone ed eparina, che hanno funzionato e ora stiamo meglio. Questa è la terapia che i medici di base adesso conoscono e se possono prescrivono per evitare o attenuare quei peggioramenti che nella scorsa primavera hanno mandato tanta gente, anche sana, malconcia all'ospedale".















Il giornalista di Sky ha proseguito, dicendo: "Ora, lo ribadisco, io sto bene, proprio bene. Stiamo bene! Il virus è arrivato da chissadove, ma è arrivato. Il virus richiede attenzione, il virus è oggettivamente pesante. Non si tratta di essere allarmisti o negazionisti. C'è e basta. Si tratta di fare il possibile per evitarlo a se stessi, agli altri, alle famiglie, ai più fragili. Se, come ha investito mia moglie, avesse investito mio padre che ha 91 anni, magari sarebbe stato diverso. E non so come".









Il suo post si è concluso così: “Ci vediamo dopo. Da qui! Abbraccio e grazie a tutti. Guido”. In tanti hanno lasciato dei commenti, ecco i principali: “Un grande in bocca al lupo Guido, un abbraccio”, “Fatti coraggio e segui i consigli dei dottori”, “Forza Guido a te e a tutta la famiglia”, “Ti vogliamo bene, sei la voce della nostra passione. Guarisci presto”.

