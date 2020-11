Samuel Peron è uno di ballerini professionisti di Ballando con le stelle più amati dal pubblico. Quest’anno non è riuscito a partecipare al programma condotto da Milly Carlucci a causa della sua positività al Covid. Peron è rimasto sei settimane in isolamento da asintomatico. Adesso però la clausura forzata è terminata e il ballerino ha potuto nuovamente dedicarsi alla sua passione e alla sua famiglia.

Rinunciare a Ballando per Samuel Peron non è stato semplice: "L'aspettavo da mesi. E quando a fine agosto ho scoperto di essere positivo al Covid – 19, non pensavo che mi ci sarebbe voluto tanto tempo per rimettermi in pista. All'inizio ho avvertito un forte senso di colpa nei confronti di Milly Carlucci e dell'intera squadra del programma. Poi, archiviata la rabbia, ho cercato di vedere il lato positivo: quando mai mi capiterà di guardare il programma in tv e non da ballerino-concorrente? Devo dire che si cambia decisamente punto di vista".















Tuttavia per lui le buone notizie non si esauriscono solo alla guarigione dal Coronavirus. Come ha fatto sapere in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il ballerino – insieme alla sua fidanzata Tania Bambaci – ha deciso la data del matrimonio: "Pandemia permettendo, dovrebbe celebrarsi quest'estate – ha detto Peron -. L'idea è di sposarci d'estate in Sicilia. Da qui a giugno del 2021, vedremo cosa succederà. Io comunque lo ribadisco: non faccio più progetti. Quest'ultimo anno mi ha insegnato ad adattarmi a quello che viene".















Tania Bambaci fa coppia con Peron da sette anni: è una modella siciliana originaria di Barcellona Pozzo di Gotto che ha iniziato la sua carriera nel 2010 dopo essere stata eletta Miss Sicilia e in seguito alla partecipazione a Miss Italia (si è classificata tra le prime 10). Nel 2011 ha vinto anche il concorso internazionale Miss Regina d'Europa. Ha recitato in alcuni cortometraggi e film come "The Perfect Husband" (2014), "Alcholist" (2016) e "Fantasmi – Italian Ghost Stories" (2011).









Samuel Peron continuerà a restare in tv: infatti entrerà nella squadra di ‘Buongiorno Benessere’, programma sulla cura della persona che va in onda ogni sabato su Rai1. E più nel dettaglio, tratterà di benessere sia del corpo che della mente, con visite ed interviste a diversi centri che trattano la pratica sportiva e la ripresa da eventuali infortuni. “Così farò valere la mia laurea in Scienze Motorie”, ha commentato Peron.

