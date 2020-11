“Si è fidanzato!”. Damiano Carrara, la prima foto del sexy pasticcere di ‘Bake off’ con la ragazza fa boom

Damiano Carrara, il pasticcere più bello d’Italia, famoso per il programma Bake Off Italia, in onda su Real Time, è fidanzato. In questi anni Damiano ha conquistato il pubblico femminile e in queste ore la notizia sul suo fidanzamento è diventata super commentata sui social.

Rinomato pasticcere di origini toscane che oggi lavora a Los Angeles, con una pasticceria a conduzione familiare, nel 2017 Damiano Carrara è entrato nella classifica degli 20 uomini più sexy e più cercati sulla rete (il suo profilo Instagram conta, ad oggi, oltre un milione di follower). (Continua a leggere dopo la foto)















Da sempre molto riservato sulla sua vita lontano dal set, questa volta lo chef ha voluto pubblicare una foto insieme alla sua fidanzata e la rete è esplosa. “Fortunella chi se lo è preso, che tra lui e i dolci che prepara c’è da godere h24”, “Ragazze mi dispiace darvi l’ennesima brutta notizia del 2020: Damiano Carrara è ufficialmente fidanzato. Ne danno il triste annuncio le sue pagine ufficiali”, si legge su Twitter. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma c’è anche chi confessa di non poter mai stare con lui: “Comunque ho constatato che non potrei mai stare con Damiano Carrara perché diventerei obesa e diabetica”. L’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram è uno scatto romantico: un tramonto sul mare e due sagome in primo piano. “Momenti speciali”, ha scritto Damiano Carrara. (Continua a leggere dopo la foto)









La foto mostra i due in controluce, quindi l’identità della fidanzata dello chef è ancora un mistero, un dettaglio che lascia intendere come Damiano Carrara, almeno per il momento, rimanga fortemente legato alla sua privacy.

