“Beveva troppo”. La fidanzata allo scoperto, il dramma del cantante italiano viene a galla

Nella biografia, “Naked”, il canatante parla di due lutti – prima quello del padre e poi della nonna – che lo hanno segnato, ma dopo i quali ha scelto ugualmente di salire sul palcoscenico. “Sono convinto che se non fosse stato il periodo più bello della nostra carriera, forse sarei crollato del tutto – ha confessato in una intervista per Vanity Fair – . Ma dall’altra parte ero consapevole di avere solo tappato il buco. Il dolore non lo senti subito ma appena ti fermi, è allora che quello che hai nascosto viene fuori. Ti presenta il conto dopo”.

È stata la musica a permettergli di risollevarsi e a stargli accanto nei momenti più difficili della sua vita. “La musica è stata una salvezza, un appiglio che mi ha salvato nella maggior parte delle situazioni della mia vita”, ha ammesso spiegando di esserne completamente uscito e di aver usato questo periodo di isolamento forzato per fare un lungo lavoro su se stesso. Continua dopo la foto















Il demone, quello dell’alcool come rivela Paola Di Benedetto. L’ex madre natura di Ciao Darwin e vincitrice dello scorso Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto ha parlato del suo rapporto con Federico Rossi sulle pagine del settimanale Oggi sollevando il velo anche sui motivi che l’hanno portata a lasciarlo un anno fa: “Lui aveva perso la bussola, travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo”. Continua dopo la foto















Paola Di Benedetto ha raccontato che è stato il padre a capire che qualcosa non andava e a metterla in guardia. L’ex gieffina ha ammesso che in quel periodo si è allontanata da Federico Rossi ma poi si sono ritrovati. Un triste episodi che Federico Rossi aveva già raccontato affermando di aver sofferto di depressione. Continua dopo la foto











“(È stato difficile parlare, ndr) della depressione, delle crisi che ho avuto – ha spiegato in un’intervista – . E poi quando racconto della smisurata foga successiva che mi ha fatto andare oltre”. Nel libro, infatti, racconta: “Ho cominciato a bere più del dovuto, non ero più lucido. Bevevo, ero euforico”.

Ti potrebbe interessare: UeD, la drastica decisione di Maria De Filippi (e della produzione). Un cambio epocale per il programma