Georgina Rodriguez è una delle donne più belle del mondo, non a caso è riuscita a far innamorare perdutamente il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo. La ragazza ha sempre manifestato il suo apprezzamento nei confronti degli oggetti di valore e non ha mai badato a spese. Anche se ciò che ha pagato in questo caso farà girare la testa a più di qualcuno. Non è quasi nemmeno immaginabile spendere una cifra del genere da parte di gente comune, ma lei ne ha la possibilità.

In queste ultime ore ha infatti deciso di pubblicare un paio di foto sul suo profilo Instagram, nelle quali la si vede all’interno di un suo camerino qualche minuto prima di lavorare ed effettuare un servizio fotografico. L’outfit scelto, oltre ad essere meraviglioso esteticamente, ha un costo enorme, visto che è firmato. Lo shooting di moda realizzato in Lombardia e più precisamente nella città di Milano è andato sicuramente a buon fine. La sua eleganza è davvero sopraffine. (Continua dopo la foto)















La dolce metà del calciatore portoghese si è dunque immortalata con una fantastica tuta targata Dior, che è decorata con la stampa ‘Oblique’. I pantaloni sono grandi con delle bande laterali e ha anche un cardigan con il cappuccio. Andando a cercare il prezzo sul sito ufficiale della ‘Maison’, i pantaloni hanno un costo pari a 1.100 euro; per quanto riguarda la felpa, sono stati spesi 2.600 euro. Inoltre, i suoi sandali ‘Oran’ di Hermès hanno un prezzo stabilito in 485 euro. E non è tutto. (Continua dopo la foto)















Ha infatti sfoderato una borsa nera ‘Biking’ in pelle di coccodrillo, che costa la bellezza di 56.500 euro. Facendo il conto finale, per potersi vestire e farsi trovare pronta allo shooting fotografico, Georgina Rodriguez ha pagato una cifra da capogiro: circa 60.685 euro. Impossibile negare però che il suo look è stato a dir poco perfetto. Nonostante molti critichino le spese eccessive dei vip, stavolta l’outfit sfoggiato è stato talmente bello da osservare che è impossibile non complimentarsi. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Shooting day 📸 Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 4 Nov 2020 alle ore 8:00 PST

Cristiano Ronaldo ha speso ben 615mila sterline (circa 700mila euro) per un magnifico gioiello tempestato di diamanti, scrivono i tabloid britannici. L’anello da mille e una notte è firmato Cartier e Georgina l’ha mostrato a fine agosto su Instagram. Quindi il Sun ha fatto i conti in tasca a Ronaldo che ha così guadagnato la prima posizione della classifica stilata GamblingDeals degli anelli di fidanzamento più costosi nel mondo del calcio.

