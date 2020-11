Il coronavirus continua a colpire migliaia di italiani e anche personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Dopo i casi, tra gli altri, di Gerry Scotti, Carlo Conti e Paola Perego, ad annunciare di aver contratto il Covid-19 è Iva Zanicchi. La stessa artista ha comunicato ai suoi fan la notizia con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Attualmente si trova in isolamento domiciliare all’interno della sua villa situata a Lesmo, in Brianza, dove abita con il compagno Fausto Pinna.

L'artista 80enne ha scritto nella didascalia a corredo del filmato: "Eccomi qua, ve lo dico: ho il Coronavirus! Sto bene, non ho perso l'allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione". Poi la donna è scesa maggiormente nei dettagli: "Ciao cari amici, non c'è niente di male a dirlo: ho il Coronavirus. Me lo sono beccato. Sono qui da tre giorni, sono positiva, in casa porto guanti e mascherina P2. Non ho perso neanche l'allegria". In seguito, ha spiegato i motivi del suo annuncio.















La Zanicchi ha infatti aggiunto: "Faccio questo messaggino perché mi hanno telefonato tante persone dopo che per sbaglio mi è partito un piccolo filmato che volevo mandare al mio compagno Pippi su Facebook. Così mi hanno chiamato. Non c'è niente di male, l'Italia è piena di contagiati, l'importante è stare attenti, non uscire. Io non esco di casa e ci mancherebbe, ma neppure i miei familiari. L'ho attaccato ad una mia sorella e Pippi, che mi sta facendo il filmato, mi auguro e spero che non ce l'abbia".















La sua comunicazione ai follower si è conclusa così: "Lui dice che si sente bene. Un bacio e a prestissimo". Queste le reazioni avute dagli utenti subito dopo le sue parole: "Iva mia, forza che sei un toro. Guarisci presto", "Dai, distruggilo", "Forza Iva, vedrai che andrà tutto bene", "Auguri di pronta guarigione", "Iva, tu sei una donna forte". Altri hanno aggiunto: "L'importante è che tu ti riprenda in fretta. Pregherò per te", "Ti auguro di guarire presto", "Riprenditi veloce, non perdere l'allegria".









Recentemente su Fausto Pinna ha detto: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore. Invece era un tumore. All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare”.

