Continua la polemica a distanza tra Jessica Mazzoli ed il suo ex Marco Castoldi, in arte Morgan. Dopo il duro scontro tra Morgan e l’attuale fidanzato di Jessica, il rapper Diablo Baby, che ha accusato Castoldi di continuare ad inviare messaggi sconti e frasi irripetibili a Jessica, stavolta è la 29enne sarda a lanciare nuove e pesanti accuse. Jessica, che con Morgan ha una figlia di 7 anni, Lara, ha dichiarato di subire un vero e proprio ricatto da parte dell’ex.

"Morgan mi chiede foto osé in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento". Non sappiamo se ciò configuri il reato di estorsione, ma comunque l'immagine del cantautore milanese ne esce ulteriormente danneggiata. In particolare Morgan sembra ossessionato da una parte del fisico di Jessica: "Da quando mi sono rifatta il seno, a gennaio – ha raccontato a "Nuovo" – lui mi chiede di mandargli foto a peto nudo. Già in passato mi mandava delle foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi. Stavolta però ho ceduto".















Una vera e propria mania, insomma, che si aggiunge ai tentativi di Morgan di contattare nuovamente Jessica nonostante quest'ultima si sia rifatta una vita col rapper Diablo Baby. E Jessica, a quanto pare, ora si sente in trappola, tanto da cedere alle richieste dell'ex: "Era un ricatto sottile, ma se non assecondavo dovevo rincorrerlo per un bonifico. So che sarò criticata, ma l'ho fatto solo per mia figlia".















Jessica Mazzoli ha spiegato che è riuscita a denunciare tutto solo adesso che si sente più protetta e più forte rispetto a prima. L'aver trovato una persona che la sostiene come Diablo Baby ha cambiato il suo modo di essere: "Da quando sono legata a Baby Diablo, ho capito che era tutto sbagliato. Io lo amavo… A 21 anni non fai un figlio se non ami. Mi sono dovuta 'ripulire' da questo sentimento e oggi mi sento forte". Tanto forte da denunciare e chiedere una cosa mentre prima non ne aveva mai avuto il coraggio.









"Chiederò l'affidamento di Lara – ha spiegato Jessica – E' una situazione insostenibile: serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bimba e io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto". E non è detto che con tutte queste rivelazioni sui comportamenti di Morgan la situazione non possa evolvere proprio come Jessica spera.

