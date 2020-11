Antonella Elia sta portando avanti un’altra avventura professionale in veste di opinionista del ‘Grande Fratello Vip’. Di lei si è parlato molto in passato anche di vicende strettamente personali, con il suo rapporto tra alti e bassi con il compagno Pietro Delle Piane. Dopo aver preso parte al reality show ‘Temptation Island’, la donna ha ridato fiducia alla sua dolce metà, nonostante le abbia arrecato molte sofferenze con i suoi comportamenti non proprio molto positivi e adeguati.

Non si sono però più sapute ulteriori informazioni ufficiali sulla coppia, visto che la showgirl ha preferito non rispondere più di tanto alle domande. Ha semplicemente detto che lui "è in punizione" per quello che ha fatto. Si poteva pensare anche che si trattasse di dichiarazioni scherzose, ma nelle ultime ore sono uscite fuori alcune novità molto importanti. A fare lo scoop è stato il settimanale 'Nuovo', che è stato in grado di ascoltare una testimonianza di un'amica della Elia.















Pare proprio che Antonella si sia stancata di Pietro e gli abbia dato una sorta di ultima chance per cercare di rimediare e salvare il rapporto amoroso. La fonte attendibile ha rivelato a 'Nuovo': "Ha dato l'ultimatum a Pietro. Gli ha detto: 'Se non mi sposi, ci lasciamo'". La giornalista che ha intervistato questa amica dell'opinionista del 'GF Vip' si è spinta oltre, riuscendo anche a contattare una truccatrice. Quest'ultima sa molte cose su di loro e ha spiegato che Delle Piane è spaventato.















I timori dell'uomo sono legati al fatto che la sua partner sta aumentando sempre più la sua popolarità nell'ultimo periodo e il rischio è che potrebbe lasciarlo per un'altra persona. La truccatrice ha aggiunto: "Ora che Antonella ha successo, ha paura che incontri un altro. Lui si è scoperto essere geloso di Antonella". Staremo a vedere se le parti interessate vorranno dire qualcosa in merito, oppure se soprattutto la Elia continuerà a mantenere il suo riserbo sulla vita privata per concentrarsi sul lavoro.









Nel corso delle ultime puntate del programma di Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci è sempre finita nel mirino della Elia, che l’ha definita “profumiera” e “gatta in calore”, per l’amicizia speciale instaurata con Pretelli. E nelle scorse ore la sorella dell’ex moglie di Flavio Briatore si è arrabbiata non poco per quelle affermazioni decisamente poco carine.

