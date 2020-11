Gigi Buffon è un pilastro del calcio italiano e, come tale, ovviamente ha un cospicuo conto in banca. Un “patrimonio di 60 milioni di euro” fa notare il giornalista di Oggi all’inizio dell’articolo dedicato al portierone, beccato dai paparazzi in un momento di vita quotidiana.

Gigi Buffon è stato immortalato sul magazine, nel numero in edicola questa settimana, mentre va a far spese insieme ai figli Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee. Spesa in uno spaccio aziendale per il compagno di Ilaria D’Amico e tutta la ciurma. Un dettaglio che fa venire delle perplessità a chi scrive. E infatti: “Ma come, guadagni 125mila euro al mese, hai un patrimonio di 60 milioni e quando devi vestire i tuoi figli li porti allo spaccio aziendale?”. (Continua dopo la foto)















Inizia così l’articolo pubblicato sul magazine Oggi in cui viene immortalato il portiere mentre va a far spese insieme ai figli Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee, come riporta il sito Today che pubblica anche le foto in questione. Poi però, la rivista spiega quale sarebbe il motivo dietro le scelte d’acquisto del famoso calciatore. Motivo che va ricercato nella pedagogia. (Continua dopo la foto)















In pratica Buffon che, lo ricordiamo, è tra i portieri più forti del mondo, vorrebbe spiegare ai suoi ragazzi che i soldi non vanno sprecati, soprattutto in tempi storici complicati come questi. Dunque lo sportivo non avrebbe portato i ragazzi a comprar vestiti in un discount di abiti griffate, ma in un dispaccio di abiti da lavoro vicino casa sua. (Continua dopo le foto)











Tra le altre cose, aggiunge il settimanale, pare che tra i capi acquistati dai maschi di casa Buffon-D’Amico ci fossero anche divise da chef. Chissà, forse per lezioni di cucina a cui fanno seguito allegre cene in famiglia. Come quella di qualche tempo fa subito immortalata sul profilo Instagram: tutti insieme allegramente a impastare pizza.

