Abbiamo già detto che nelle ultime settimane tanti volti dello spettacolo stanno cadendo come tesserine del Domino. Il motivo è sempre quello: il Coronavirus. È toccato alla Marcuzzi, a Gerry Scotti e ad Harry d’Inghilterra, poi a Carlo Conti, a Ornella Vanoni e ad Alessandro Cattelan.

Ad essersi ammalata adesso è una politica, volto italiano notissimo. Stiamo parlando della sindaca di Roma Virginia Raggi, che nelle ultime ore ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. È stata lei stessa a dare la notizia sui social. Su Facebook ha scritto qualche parola di avviso.





























“Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”, scrive in un post Facebook Virginia Raggi. Nel pomeriggio di ieri la Raggi aveva informato i cittadini di essere in auto-isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva. La notizia del suo auto-isolamento si è diffusa in un battito di ciglia e il sindaco di Roma ha ricevuto moltissimi messaggi di supporto e di pronta guarigione. Virginia Raggi era già andata in quarantena il 6 ottobre, risultando in seguito negativa al tampone Covid. (Continua dopo le foto)









Questa volta ne dà notizia lei stessa su Facebook: “Ciao a tutti – ha scritto nel pomeriggio di ieri, 4 novembre – Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione”.

