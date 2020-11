“Cosa?! È successo tutto il contrario”. Guenda Goria, si mette male fuori dal GF Vip: smentita categoricamente

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Guenda Goria è richiestissima. E ne approfitta per spiegare tutto quello che è successo nella casa insieme agli altri coinquilini. In particolare la storia con Massimiliano Morra che ha fatto molto discutere. In una intervista al settimanale Chi, la figlia di Maria Teresa Ruta ha detto di essere stata lei a frenare la storia con Morra, quella che lei stessa definisce una “innegabile attrazione” nata nei confronti dell’attore, e ricambiata, e che lui si sarebbe vendicato nominandola: “Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. Ma per la situazione complessa io l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale, nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”.

A leggere le frasi di Guenda Goria è stata Dalila Mucedero, la compagna di Massimiliano Morra, che ha ribattuto alla ragazza senza nascondere fastidio. La Mucedero era già entrata nella casa del GF e fece notare a Guenda il suo legame con l'attore napoletano e ora rincara decisamente la dose.















"Mi fa tutto abbastanza ridere. La volpe che non arriva all'uva dice che è acerba – dice Dalila Mucedero -. Tesoro, ma chi avresti stoppato? E precisamente il mio ragazzo doveva vendicarsi di cosa? Sei uscita dalla Casa un po' confusa, mi sa che è successa la cosa opposta. Il mio ragazzo quando stavate insieme non faceva altro che parlarti di me, specialmente quando eri abbandonata sulle sue gambe, oppure quando ti sei illusa che avesse fatto un sogno erotico su di te. L'hai rimosso questo?".















La compagna di Morra ha rincarato la dose accusando Guenda di voler iniziare una storia finta con Massimiliano per restare quanto più tempo nella casa: Mi sembra di ricordare che le prime settimane avevi confessato di provare un interesse nei suoi confronti ed eri disposta a fare la finta storia fake con il mio ragazzo, solo che lui ha rifiutato perché ha una fidanzata fuori che ama e rispetta, e tu ci sei rimasta male. In quel momento, Telemaco lo avevi dimenticato?".









Dalila Mucedero ha concluso lanciando un’altra frecciata nei confronti di Guenda Goria: “Stai criticando tanto il mio Max ma come mai una volta uscita dalla Casa, una delle prime cose che hai fatto è stata seguirlo su Instagram? Ti sarà scappato il dito sul ‘segui’. Sicuramente ci sarà stato un errore”.

