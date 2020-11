Scoppia l’amore per uno degli ex concorrenti del ‘Grande Fratello’, edizione numero 14. Si è fatto dunque conoscere all’interno della casa più spiata d’Italia e adesso ha voluto annunciare a tutti i suoi follower la bellissima notizia, che l’ha reso ovviamente estremamente felice. Stiamo parlando di Alessandro Calabrese, uno dei protagonisti che più hanno fatto rumore e discutere nel reality show di Canale 5. Di professione pugile, fece il suo ingresso dal Tugurio e perse la testa per una donna.

I suoi sentimenti li covò infatti per Federica Lepanto, la gieffina che poi trionfò proprio in quell'edizione. Durante la sua esperienza al 'GF' dovette però fare i conti con una presenza alquanto ingombrante, infatti partecipò anche la sua ex fidanzata Lidia Vella, assieme alla gemella Jessica. Il risultato finale fu quello di non continuare nemmeno una delle due relazioni sentimentali. In seguito, è rimasto nel mondo della televisione partecipando al dating show 'Uomini e Donne'.















Nel programma di Maria De Filippi ha tentato di corteggiare, senza successo, la tronista Sonia Lorenzini. Quest'ultima non lo ha scelto. Adesso, come vi abbiamo anticipato poco fa, ha ritrovato il sorriso e il suo cuore batte per un'altra ragazza. Infatti, si è fidanzato con Denise Rossi, anche lei un volto noto della televisione. Ha infatti preso parte alla seconda edizione della trasmissione condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, 'Ex on the Beach'. Vediamo cosa ha scritto Calabrese.















L'ex gieffino ha riportato: "Erano anni che non pubblicavo una foto così…finalmente è arrivato il momento anche per me di condividere con voi il mio love". E possiamo dunque osservare un bacio romantico e allo stesso tempo appassionato della coppia. Oltre 4 mila i mi piace conquistati dall'ex protagonista di 'Uomini e Donne'. I suoi tantissimi ammiratori lo hanno riempito di complimenti e gli hanno augurato di trascorrere una vita felice in compagnia della bella Denise.









Questi dunque i principali post pubblicati dai suoi innumerevoli fan: “Io vi amo”, “Daje fratè”, “Felice per te bro”, “Amico mio bello, sono troppo felice”, “Buona fortuna ragazzi”, “Che bellini che siete”. Altri hanno voluto aggiungere: “Auguri Alessandro, sei unico”, “Stupendi”, “Bravo”, “Congratulazioni per questa bellissima notizia”, “Wow, grande!”.

