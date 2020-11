Nei giorni scorsi è arrivata la notizia della positività al coronavirus della conduttrice televisiva Paola Perego. Durante la trasmissione ‘Forum’ con Barbara Palombelli, ha anche toccato il 28 ottobre scorso un argomento particolare. Una causa incentrata sul problema degli attacchi di panico, che ha allontanato un uomo dal lavoro e dalla famiglia, scatenando il risentimento della moglie. Paola ha espresso il proprio pensiero visto che conosce bene l’argomento: dall’età di sedici anni combatte contro gli attacchi di panico.

Ora però ha rotto il silenzio nuovamente sulle sue condizioni di salute. Inizialmente è stata una persona totalmente asintomatica, eppure nel suo post pubblicato sul social network ha rivelato di aver iniziato ad accusare alcuni sintomi legati alla malattia. Bisogna precisare che il suo quadro clinico non è assolutamente preoccupante, ma non è stata proprio del tutto bene. Andiamo a leggere più da vicino che tipo di parole ha utilizzato la donna sul profilo Instagram.















Nella didascalia a corredo del selfie che ha postato, Paola ha scritto: "Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus. Fortunatamente, seppure positiva io sono un soggetto cosiddetto asintomatico. Dopo i primi giorni, tuttavia, dei sintomi sono comparsi: dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia. Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente dal Covid e posso restare nella mia casa, ma nulla deve farci abbassare la guardia", ha esordito la popolare presentatrice.















Paola ha aggiunto: "Ma nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva. Continuiamo a fare tutto quello che è necessario per preservare la nostra salute e quella degli altri. Torneranno i colori". Oltre 2.800 i like ottenuti dalla donna. Tantissimi i messaggi di vicinanza e di supporto inviati anche da tanti personaggi famosi, come Laura Torrisi, Cristiano Malgioglio e Lorella Cuccarini.









Questi altri commenti inviati da gente comune: "Sempre bellezza e affascinante, buon prosieguo", "Straordinaria Paola, passerà anche questa. Sei sempre bellissima", "Paola, sei bellissima e bravissima. Guarisci presto e tantissimi baci". E poi: "Auguri, in bocca al lupo cara", "Stupenda sempre e comunque, anche in bianco e nero".

