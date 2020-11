La conduttrice televisiva Michelle Hunziker ha deciso di confidarsi e rivelare le parti più intime della sua vita, soprattutto quelle più dolorose. Si è anche soffermata sull’inizio del suo programma ‘All Together Now’: “Il mio compito è riuscire a far sorridere, alleggerire gli spettatori dai propri fardelli. Questo è per me l’intrattenimento. Anche sui miei social sono così, non c’è mai, mai, un lamento”. Durante la sua intervista al ‘Corriere della Sera’ ha toccato aspetti davvero delicati.

Non aveva mai parlato dettagliatamente del suo periodo adolescenziale, caratterizzato dalla sua ribellione e da eccessi che hanno rischiato di mettere a rischio la sua incolumità. Lei è consapevole degli errori commessi in passato e deve ringraziare il fatto di essere diventata madre molto giovane perché questo le ha permesso di cambiare il suo comportamento. Ha dunque svelato tutti gli aneddoti di una Michelle decisamente sopra le righe; andiamo a vedere cosa ha riferito.















Queste le sue parole: "Finché non sono diventata mamma, sono stata una figlia terribile. Sono stata una figlia difficile perché ero estremamente arrabbiata con tutti. Poi si cresce e si capiscono le cose. E poi sono diventata mamma presto, a 19 anni, e lì tutte le trasgressioni sono finite". Poi è scesa nei dettagli: "Ho avuto un'adolescenza un po' tosta, sono stata una figlia terribile con mia mamma. Ho vissuto molto male la separazione dei miei con mio papà che aveva un problema con l'alcol".















La Hunziker ha confessato ancora: "Avevo reagito ribellandomi, però da furba perché andavo benissimo a scuola, ma aggiravo tutte le regole e le restrizioni in maniera magistrale senza farmi mai beccare. Facevo le cose stupide che si fanno a quell'età, esagerare con l'alcol, l'autostop di notte da Berna a Zurigo per andare in discoteca, me la sono rischiata parecchie volte". Successivamente la presentatrice ha posto l'attenzione sull'importanza dei vip nel fornire messaggi importanti.









“Do un’immagine sempre positiva e allegra di me, ma non vuol dire che non abbia vissuto dolori o non abbia avuto casini da risolvere. Ne ho vissute tante di situazioni poco piacevoli. Ma sono una che ama la vita, noi personaggi pubblici abbiamo la responsabilità di comunicare determinate cose. Abbiamo un grande seguito, quindi non dobbiamo veicolare messaggi sbagliati”, ha concluso Michelle Hunziker.

